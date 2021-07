TEMPIO DELLA VELOCITÀ Il circuito di Monza come cornice ideale per il lancio di nuova Hyundai i20 N (qui la nostra prova video in anteprima) e più in generale per la presentazione della gamma sportiva N. Una scelta davvero azzeccata quella di Seoul, che ha deciso di sfruttare un evento dedicato ai suoi clienti (Hyundai N-Driving Experience questo il nome ufficiale della manifestazione), consentendoci di mettere le mani su alcuni dei suoi più pregiati oggetti del desiderio (i30 N Fastback e hatchback, i20 N 2021). Ad accompagnarci in questa adrenalinica avventura fra chicane, cordoli e parabolica il sempiterno Gabriele Tarquini, ex-pilota di Formula 1 e vincitore - nel 2018 - della Coppa del mondo turismo (WTCR) proprio con una Hyundai i30 N TCR.

CODINO RAFFINATO Un maestro d’eccezione con esperienza davvero da vendere, non a caso scelto da Hyundai per curare lo sviluppo dapprima di i30 N TCR e successivamente di Elantra N TCR (attualmente impegnata nell’edizione 2021 del FIA del WTCR). Compagna in questa mia giornata al Tempio della Velocità: Hyundai i30 Fastback N, una berlina tre volumi dal look filante - un po’ meno popolare della versione hatchback - ma decisamente più raffinata per via del suo codino elegante e sinuoso. Una 4 porte a dir poco pepata spinta da un quattro cilindri turbo 2.0 T-GDI da 280 CV di potenza e 392 Nm di coppia (lo stesso della hatchback). Un’auto che a Monza trova pane per i suoi denti, in quanto in grado di raggiungere una velocità massima di 250 km/h e di coprire lo 0-100 orari (con Launch Control inserito) in 5,4 secondi.

SI SCENDE IN PISTA Di buon mattino mi metto al volante della mia i30 Fastback N. Appena lascio la pit-lane imboccando la parte finale del rettilineo, seleziono la modalità di guida N e il canto del 4 cilindri Hyundai assume subito un tono cupo, baritonale. Una melodia intervallata da scoppiettii netti e decisi quando si scalo marcia per entrare nella prima variante. Il cambio è DCT doppia frizione 8 rapporti che (in modalità sequenziale) si comanda facilmente dai paddle dietro il volante e mi regale cambiate rapide e precise. Completato il giro di riscaldamento è tempo di destreggiarsi in alcuni esercizi tecnici. Con l’aiuto degli istruttori Hyundai mi cimento in cambi di direzione ad alta velocità e nella gestione della frenata d’emergenza, ma è nello slalom che la tensione sale! Questa volta a giudicarci/sfidarci è proprio Gabriele Tarquini: “il Cinghio”. Il risultato è impietoso, tempo di percorrenza fra i birilli abbassato di svariati secondi e bagno d’umiltà per tutti i presenti, sottoscritto compreso!

HOT LAP La giornata di prova sul tracciato brianzolo si conclude con 5 giri ad alta velocità da percorrere in massima sicurezza dietro un istruttore che fa da lepre. La i30 Fastback N ha grinta da vendere, il motore è generoso e spinge con regolarità anche quando l’ago del contagiri supera quota 5.000 rpm - ma il 2.0 T-GDI non è l’unica nota positiva! Affrontando la variante della Roggia, le due di Lesmo e l’Ascari apprezzo le doti telaistiche dell'auto, che le permettono di rimanere ben piantata per terra e sempre composta in uscita di curva. Anche l’impianto frenante resiste bene alla fatica e consente di affrontare senza indugi anche staccate impegnative, come quella in fondo al rettilineo.

LA GAMMA N E N LINE Oltre a tutto questo, Hyundai N-Driving Experience è stata anche l’occasione giusta per conoscere l’intera offerta della gamma N e N Line. Si parte da Hyundai i10 N Line 100 CV da 17.550 euro, passando per i20, i30, Kona e Tucson N Line. Quest’ultima chiude la serie N Line con un prezzo di listino di 34.100 euro. Al vertice della piramide sportiva, Hyundai i20 N e i30 N. La prima spinta da 1.6 T-GDI 204 CV e venduta a partire da 28.550 euro, la seconda con motore 2.0 T-GDI da 280 CV e con un listino di 40.850 euro per la 5 porte e di 44.050 euro per la versione Fastback. Tutti i prezzi qui riportati non considerano eventuali sconti e bonus messi a disposizione da Hyundai in fase d’acquisto.