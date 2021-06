Tutti i costruttori organizzano test drive delle proprie auto. Pochi, anzi pochissimi, riescono a renderli interessanti come ha appena fatto Hyundai. Qualunque modello vi possa interessare della gamma, dalle citycar ai SUV, da quelli a motore tradizionale ai mild, full o plug-in hybrid, fino alle auto 100% elettriche, vi basta andarne a provare uno di persona per partecipare al concorso Hyundai-N Experience, che mette a disposizione cinque esperienze in pista di due giorni per due persone a Monza con le pepatissime Hyundai i20 N e Hyundai i30 N.

QUANDO E COME Le giornate in pista si terranno il 21 e 22 luglio 2021, per darvi modo di partire per le vacanze con il sorriso stampato in faccia e tanti aneddoti da raccontare agli amici sotto l'ombrellone. Nella prima giornata i vincitori potranno partecipare alle lezioni di teoria di guida e a una cena esclusiva nei paddock dell’autodromo, mentre il giorno successivo avranno la possibilità di guidare in pista le nuove Hyundai i20 N e i30 N. Per vincere si fa così: basta iscriversi al link https://n-experience.hyundai.it ed effettuare il test drive di uno dei modelli della gamma Hyundai entro l’8 luglio 2021; oppure richiedere un preventivo online tramite la piattaforma Hyundai Click To Buy.

LA PICCOLA PESTE La giornata in pista è al volante dei più recenti modelli del brand N di Hyundai. Nello specifico, Hyundai i20 N è ispirata alla i20 WRC+ che corre nel Mondiale Rally, è spinta da un motore turbo GDI di 1.6 litri, capace di raggiungere i 230 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, grazie ai suoi 204 CV di potenza e 275 Nm di coppia. Il cambio? Manuale a 6 marce, per non perdersi proprio nulla dell'interazione fisica tra uomo e macchina. Launch Control e Rev Matching, ossia la funzione che effettua automaticamente il punta-tacco in scalata, fanno parte della dotazione dell'auto, insieme con l’N Corner Carving Differential: un differenziale meccanico a slittamento limitato (m-LSD) che massimizza la trazione, l'accelerazione e la direzionalità dell'auto in uscita di curva.

FEBBRE DA CAVALLI Hyundai i30 N è la sorella maggiore, che con il suo due litri turbo, in configurazione Performance, alza l'asticella con 280 CV e 392 Nm di coppia (qui la nostra prova): numeri che le permettono di bruciare lo 0-100 km/h in 5,9 secondi. Da poco rinnovata nel design, per la prima volta può essere abbinata al nuovo cambio automatico doppia frizione a otto rapporti (N DCT). Per un’esperienza di guida ancora più dinamica, il nuovo modello è equipaggiato con una barra di irrigidimento posteriore che lo rende più affilato in inserimento di curva. Per maggiori informazioni, allacciate le cinture di sicurezza e lanciatevi tra le varianti del circuito di Monza. Attenzione, i track day possono creare dipendenza.