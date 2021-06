VOGLIA DI ESTATE Si ispira nel nome a una località di villeggiatura (la cittadina di Bayonne, Paesi Baschi sponda Francia), naturale che il primo passo della sua avventura coincida col primo giorno d'estate. Prende ufficialmente il via, nello stabilimento turco di Izmit, la produzione di Hyundai Bayon, nuovo SUV compatto (4 metri e 18 di lunghezza) che nelle dimensioni somiglia a Kona, ma il cui design è invece fortemente individuale. Mentre le linee di montaggio entrano in movimento, Bayon (qui la nostra video anteprima) è già preordinabile anche in Italia (negli showroom arriverà nel corso dell'estate 2021). Ecco in quali declinazioni.

CHE COMBINAZIONE Nuova Hyundai Bayon in vendita innanzitutto con due differenti motorizzazioni: un più classico 4 cilindri 1.2 benzina aspirato da 84 cv (1.2 MPI), il cui grado di consumo medio è calcolato in 5,6 l/100 km, e un più audace 3 cilindri 1.0 turbo benzina da 100 cv (1.0 T-GDi), armato di tecnologia mild hybrid 48 Volt (e consumi leggermente inferiori: 5,3 l/100 km) e provvisto, in alternativa al cambio manuale a 6 marce (6iMT), anche di trasmissione automatica doppia frizione a 7 rapporti (7DCT). Nel caso del 1.2 MPI, listino prezzi a partire da 19.600 euro. In caso di 1.0 T-GDi, soglia di partenza a quota 21.800 euro. La trazione è esclusivamente anteriore 2WD con entrambi i propulsori, il cambio automatico è un optional da 1.450 euro.

''BASE'' O TOP? Due i livelli di allestimento: su Bayon XLine, di serie climatizzatore manuale, caricatore wireless per smartphone, una presa USB, quadro strumenti digitale (Cluster Supervision) da 10.25'', Bluetooth con riconoscimento vocale, Multimedia System - Touchscreen da 8'' con connettività wireless Apple CarPlay/Android Auto, inoltre cruise control, frenata autonoma di emergenza con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, sistema di mantenimento della corsia. Al netto delle differenziazioni estetiche, Bayon XClass (+2.250 euro) ha in più clima automatico, avviamento senza chiave e monitoraggio angolo cieco. Si casca bene in ambedue i casi.