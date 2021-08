TECH FEST Si arricchisce la gamma della piccola i20 con il debutto dell’allestimento Techline, pensato per i più giovani, con una discreta dotazione tecnologica di serie. L’auto è disponibile in due motorizzazioni: con il 1.0 T-GDi turbo benzina da 100 CV abbinato al sistema mild-hybrid a 48 volt e al cambio manuale a sei marce (iMT), e che abbiamo provato qualche mese fa; in alternativa, può essere acquistata con il 1.2 MPi a 4 cilindri da 84 CV abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti.

DOTAZIONE L’allestimento Techline comprende di serie:

cerchi in lega da 16''

da 16'' luci diurne e di posizione a LED

di posizione a LED climatizzatore

cruise control

sensori di parcheggio posteriori con retrocamera

posteriori con volante e pomello del cambio rivestiti in pelle

del cambio rivestiti in pelle infotainment da 8''

da 8'' connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless

L’OFFERTA Per tutti coloro che acquisteranno i20 Techline sulla piattaforma online Hyundai Click to Buy entro il 31 agosto potranno scegliere il colore della carrozzeria senza sovrapprezzo, un optional da 650 euro, e che si aggiunge alle promozioni già in corso. Come gli altri modelli in gama, infatti, anche Hyundai i20 Techline beneficia degli incentivi statali che, in caso di rottamazione di una vettura con almeno 10 anni di anzianità, permettono di risparmiare fino a 5.400 euro.

PREZZO Nuova i20 con motore 1.2 MPI 84CV costa 16.200 euro, che con la promozione di agosto, e al netto di eventuali incentivi statali, porta il prezzo a 15.500 euro. Hyundai i20 1.0 T-GDI 100CV 48V costa invece 18.400 euro, che con le promozioni in corso diventano 17.150 euro. Come sempre, tutte le Hyundai hanno la garanzia di 5 anni o km illimitati.