Hyundai Bayon GPL, non c'è due senza bi-fuel. Prezzi e versioni

Parola d'ordine: risparmio. Sia alla cassa del concessionario, sia durante il quotidiano casa-ufficio-casa. E così Hyundai Bayon, porta d'ingresso al mondo SUV del marchio coreano, al classico propulsore a benzina 1.2 MPI ora affianca - oltre alla versione 1.0 T-GDI mild hybrid 48 Volt - anche l'attualissima versione a gas. Nuova Bayon GPL in vendita da febbraio 2022. Le alternative diventano tre.

Hyundai Bayon, a listino la bifuel benzina-GPL

IN CIFRE La variante bi-fuel si basa sulla motorizzazione 4 cilindri benzina da 1,2 litri (cambio manuale a 5 marce, trazione anteriore) ed è omologata secondo la procedura di Fase 2. Durante il funzionamento a GPL, la perdita di potenza è minima: da 84 cv a 82 cv, mentre la coppia cala da 120 Nm a 109 Nm. Consumo medio dichiarato di 6,9-7,2 l/100 km, a differenza di un valore di 5,4-5,7 l/100 km a benzina. Calano, in compenso, le emissioni di CO2, di soli 111-116 g/km, contro i 124-129 g/km a benzina. Infine, grazie a un serbatoio di gas da 47 litri, la percorrenza a GPL - secondo il ciclo combinato WLTP - è superiore ai 650 km.

Hyundai Bayon, gli interni (allestimento XClass)

ENTRY LEVEL Alla nuova motorizzazione dell’Urban SUV di Hyundai è associato anche il nuovo allestimento d’ingresso XTech, essenziale ma per nulla sprovvisto dei comfort primari: di serie clima manuale, radio, barre porta tutto, finestrini elettrici e frenata automatica di emergenza con riconoscimento veicoli, pedoni e ciclisti. Bayon GPL sarà in ogni caso disponibile anche nel già esistente allestimento XLine (non, invece, nella top di gamma XClass).

QUANTO COSTA Bayon bifuel già ordinabile, prezzo di listino (IVA e messa su strada incluse) di 20.000 euro nell’allestimento XTech e di 21.750 euro in configurazione XLine. Da sottolineare come anche la nuova motorizzazione rispecchi tutti i criteri per la guida dei neopatentati.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 31/01/2022