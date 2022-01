Hyundai per Ionity, due pacchetti per la ricarica ultrafast

La ricarica della propria auto elettrica è uno dei problemi che ci si pone con maggior frequenza: come e quando ricaricare, idealmente senza perdere troppo tempo, e senza spendere cifre esorbitanti.

Hyundai e Ionity: due pacchetti per tariffe di ricarica a prezzi ridotti

LA PROPOSTA HYUNDAI La casa coreana propone ai proprietari delle sue auto elettriche due pacchetti in collaborazione con la rete di ricarica ad alta velocità Ionity, in grado di arrivare fino a 350 kW di potenza erogata in corrente continua.

VEDI ANCHE

Pacchetto Premium - canone mensile di 13 euro, costo di 29 centesimi/kWh

- canone mensile di 13 euro, costo di centesimi/kWh Pacchetto Lite - canone mensile di 4,5 euro, costo di 52 centesimi/kWh

Senza abbonamento, il costo di una ricarica alle colonnine Ionity è di 79 centesimi/kWh.

Hyundai e Ionity: ricarica fino a 350 kW

MENO DI 20 MINUTI L’ultima auto elettrica di Hyundai, la pimpante Ioniq 5 (qui la nostra prova video), supporta la ricarica ad alta velocità a 800V; collegata a una colonnina Ionity a 350 kW, permette di passare dal 10% all’80% di carica della batteria - da 72,6 kWh - in soli 18 minuti.

Hyundai e Ionity: Ioniq 5, crossover elettrico

LE DICHIARAZIONI “Sappiamo che un'infrastruttura di ricarica diffusa con tariffe trasparenti è un elemento chiave per garantire continuità allo slancio nella mobilità elettrica”, ha dichiarato Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing and Product di Hyundai Motor Europe. “Offrendo vantaggi premium, come l'accesso scontato alla vasta rete di ricarica ad alta potenza Ionity e il nostro servizio in abbonamento Charge myHyundai, stiamo mettendo al primo posto le esigenze dei nostri clienti e rendendo più conveniente che mai possedere un modello eco-sostenibile”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/01/2022