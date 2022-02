Hyundai Tucson, un prototipo bestiale per il film di Uncharted

Arriverà il 17 febbraio nelle sale cinematografiche italiane il film di Uncharted, tratto dall’omonima serie di videogame d’azione di Naughty Dog e sviluppata in esclusiva per Sony PlayStation. Protagonisti della pellicola, prodotta da Avi Arad e diretta da Ruben Fleischer, Tom Holland nei panni di Nathan Drake e Mark Wahlberg in quelli di Victor Sullivan.

C’È ANCHE LEI Protagonista inaspettata del film d’azione e avventura sarà anche Hyundai Tucson, la nuova crossover coreana (qui la prova della versione plug-in), sia in versione “normale” sia in versione “Beast”, un concept pensato per affrontare le sfide della caccia al tesoro che aspetta Drake e Sully.

Hyundai Tucson per Uncharted: visuale di 3/4 anteriore

COME CAMBIA Imponente, quasi mastodontico, il bullbar anteriore, così come le protezioni tubolari laterali. Rispetto al modello di serie, la “bestia” monta viti a vista sui parafanghi in plastica (gli stessi del modello di serie), un - finto - filtro per l’aria da off-road per i passaggi in acqua, altrettanto posticce cerniere sul cofano anteriore e sulle portiere. Completa il quadro l’enorme portapacchi sul tetto con tanto di luci notturne e qualche cassa squadrata, con dentro tutte quelle cose che i protagonisti dei film d’azione si portano sempre appresso. I cerchi non sono in elegante lega leggera, ma in più pratico e robusto ferro; da vera fuoristrada le ruote con spalle altissime.

Hyundai Tucson per Uncharted: una scena del film

NON È DA SOLA Oltre a quella in versione “Beast”, nel film saranno presenti anche la Tucson normale, le Genesis G90, Genesis G80 e Genesis GV80.

NUMERO DUE Il film Uncharted - e la annessa campagna di marketing di Hyundai, che comprende anche un nuovo spot televisivo, è il secondo nato dalla partnership tra Hyundai e Sony Pictures, iniziata con Spider-Man: No Way Home (sempre con Tom Holland protagonista) e che proseguirà anche con Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One), sequel dello straordinario Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/02/2022