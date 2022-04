Hyundai Ioniq 6, super berlina elettrica in arrivo. Sarà davvero così?

Da concept ad auto di serie, da muletto che si allena in gran segreto a veicolo che sfoggi con orgoglio tutte le sue eccezionali proprietà. Hyundai Ioniq 6, seconda elettrica del nuovo sottomarchio Hyundai, sarà svelata nei prossimi mesi e soprattutto rimarrà fedele alle ambizioni tecniche e stilistiche dell'idea originale. Risultando in sostanza una edizione solo lievemente ''pasticciata'' - specie all'interno - della show car Prophecy già vista in passato. Una buona notizia.

Hyundai Prophecy, da concept a modello di serie

AVANTI TUTTA Come riporta Autocar UK, a confermare il regolare avanzamento dei lavori attorno al progetto Ioniq 6 è il capo del design SangYup Lee in prima persona. Lee smentisce le voci secondo le quali il design stesso del modello sarebbe stato sottoposto a pesante rivisitazione: la berlina definitiva, il cui reveal non dovrebbe tardare oltre la metà del 2022, somiglierà molto al prototipo Prophecy, risultando semmai solo leggermente più alta da terra. Altra modifica riguarderebbe inoltre la capacità della batteria, che da 72,6 kWh dovrebbe crescere fino alla soglia di 77,4 kWh.

VEDI ANCHE

IONIQ 5 DOCET Tecnicamente, nuova Ioniq 6 sarà sostanzialmente identica a Ioniq 5, crossover col quale condivide la nuova architettura E-GMP. Ciò significa che sarà presente l'hardware di ricarica da 800 Volt, così come è probabile che la berlina venga offerta con una scelta di powertrain a motore singolo e doppio. Tuttavia, una capacità della batteria di 77,4 kWh supererebbe il pacchetto da 73 kWh della 5: insieme alla maggiore attenzione della 6 sull'efficienza aerodinamica, ciò potrebbe significare un incremento dell'autonomia ben oltre i 480 km.

Hyundai Ioniq 6, le nostre foto spia

KIA EV6 ALLO SPECCHIO Da notare, infine, che il pacco batteria da 77 kWh è già disponibile su Kia EV6, il che suggerisce come Ioniq 6 potrebbe essere tecnicamente più vicina proprio al SUV del marchio gemello. Ciò significa che la versione a trazione posteriore utilizzerebbe un motore da 226 CV, mentre Ioniq 6 a quattro ruote motrici svilupperebbe 321 CV oppure - in assetto N - gli stessi 577 CV di EV6 GT. Presto, nuove rivelazioni.

Hyundai Ioniq 6: coming soon

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/04/2022