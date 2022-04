Hyundai Ioniq 5 N: la sportività va a nozze con le batterie

L’ELETTRICITÀ DEBUTTA SULLA HYUNDAI N La divisione N di Hyundai, dopo aver debuttato per la prima volta con la i30N nel 2017, sta crescendo rapidamente. La i20N è arrivata a stretto giro di posta e la nuova Kona N è il primo SUV della divisione Performance coreana. Ma il passo successivo per N sarà lo stesso di tutti gli altri marchi e cioè l'elettrificazione. La Ioniq 5 è un ottimo punto di partenza per un modello a batterie high performance e i dirigenti di Hyundai hanno confermato che stanno lavorando su una versione piccante della loro auto 100% elettrica. E dopo i primi rumor, ecco che un prototipo fresco di officina e piuttosto mimetizzato è stato beccato qualche giorno fa durante i collaudi su strada. A quanto pare era caratterizzato da telaio modificato, probabilmente irrigidito nei punti strategici e dischi dei freni extra-large.

Nuova Hyundai Ioniq 5 N: l'impianto frenante sportivo del crossover coreanoPOTREBBE ARRIVARE TRA POCHI MESI L’ipotesi più probabile è che la Ioniq 5 N arrivi intorno alla fine del 2022 per entrare a listino nei primi mesi del 2023. La piattaforma e-GMP da 800 volt di Hyundai è progettata per la massima flessibilità, con varianti a trazione posteriore e integrale e persino l'opportunità di alimentare dispositivi esterni con una sorta di condivisione dell’energia di bordo residua. Gli ingegneri hanno già sottoposto a stress test la piattaforma e-GMP durante il suo processo di sviluppo, raggiungendo livelli di potenza strabilianti. Albert Biermann, capo della ricerca e sviluppo per Hyundai Motor Group, ha dichiarato nel 2020 che la piattaforma “potrà sopportare potenze fino a quasi 600 cavalli in alcuni modelli”.

Nuova Hyundai Ioniq 5 N: motore a zero emissioni da 580 CVPRESTAZIONI FA RIMA CON… ELETTRONI Hyundai ha sperimentato per anni auto elettriche ad alte prestazioni, la proposta più recente è la RM20e con 810 CV. Assomiglia a un'auto da corsa, ma non lo è. Piuttosto, un banco di prova mobile per le nuove tecnologie destinate a finire nelle future auto di produzione. Voci all'interno della divisione N di Hyundai considerano questo prototipo dimostrativo come ispiratore di un modello super potente, che sarà realizzato nei prossimi anni. Detto ciò, è auspicabile che la nuova Ioniq 5 N avrà a disposizione qualcosa come 580 CV di potenza, almeno per allinearsi alle prestazioni già messe sul tavolo da Kia con il crossover EV6 GT da 585 CV, trazione integrale e prestazioni da vera supercar. Non ci resta che aspettare novità dalla Corea, stay tuned!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/04/2022