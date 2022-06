Hyundai Ioniq 5, arrivano gli aggiornamenti via internet

Il software dell’auto si aggiorna direttamente da casa: il video che spiega come preparare l’auto per gli update tramite internet

L’elettrica Hyundai Ioniq 5, che ha ricevuto il premio di World Car of the Year 2022 (da non confondere con il premio Car of the Year, vinto dalla “cugina” Kia EV6), è il primo modello della casa coreana a beneficiare degli update via internet, altrimenti detti “over the air”.

PIÙ VELOCI Le auto sono sempre più computer su ruote, con sistemi informatici complessi che, esattamente come quelli dei PC e degli smartphone, richiedono aggiornamenti che li rendono più sicuri e che introducono nuove funzionalità. Gli update over-the-air sfruttano il fatto che le nuove auto sono dotate di SIM con collegamento continuo a internet, e tramite questa possono comunicare con l’esterno (per le chiamate d’emergenza, per esempio), ma anche scaricare dati. In questo modo si può effettuare in maniera diretta il download degli ultimi aggiornamenti del software di sistema dell’auto, dell’infotainment e delle mappe del navigatore, senza doversi recare in officina.

Hyundai Ioniq 5, arrivano gli aggiornamenti OTA

COME PREPARARE L’AUTO Per rendere la Hyundai Ioniq 5 pronta a ricevere gli aggiornamenti via internet si possono percorrere due strade: recarsi presso il proprio concessionario di fiducia e far sì che siano i suoi tecnici a predisporre l’auto agli update over-the-air, oppure effettuare manualmente il primo aggiornamento del veicolo tramite una chiavetta USB, su cui scaricare il software (alla versione 220211), scaricabile dal sito web Hyundai Navigation Update. Così facendo, l’infotainment di Ioniq 5 sarà in grado di scaricare e installare automaticamente i nuovi aggiornamenti ogni volta che saranno resi disponibili dal costruttore.

SENZA STOP Il processo di download e aggiornamento avviene in background, senza interruzioni di sorta: durante queste fasi è sempre possibile utilizzare tutte le funzioni del sistema multimediale e di navigazione. Al termine del processo di aggiornamento si riceve una notifica sullo schermo dell’auto, oppure sullo smartphone dove è eventualmente installata la app Bluelink di Hyundai.

DUE UPDATE L’ANNO Hyundai ha garantito la pubblicazione di due aggiornamenti OTA (over-the-air) all'anno: per il 2022, il primo sarà disponibile già a partire dall’estate e sarà scaricabile in automatico da tutti i clienti di Ioniq 5 che hanno aggiornato il software di base secondo quanto spiegato sopra. Il secondo update è invece previsto nella seconda metà del 2022.

