Due giorni con Hyundai Motorsport al Rally di Sardegna 2022

La Sardegna è una terra che conosco bene, ci ho passato estati fantastiche. A quest’isola incantata mi unisce un legame duraturo e profondo. Ma si sa, alcune volte è proprio ciò che si dà (quasi) per scontato a riservare le sorprese più emozionanti. È stato il caso della quinta del WRC 2022, a cui ho partecipato da spettatore insieme ai ragazzi di Hyundai Motorsport. Un adrenalico weekend motoristico in grado di scaldare ancora la passione del pubblico sardo, articolato in ben 21 tappe: tutte localizzate nella parte nord dell’isola, sulle strade aride e polverose della Provincia di Sassari. Cuore pulsante della manifestazione - la città di Alghero - sede del park-service dei diversi team.

Il nostro gruppo al Service Park del Rally di Sardegna 2022

RIVOLUZIONE Il 2022 è un anno particolare per il Campionato del mondo rally: la nuova stagione ha visto protagoniste vetture ancor più sofistica e tecnologiche, equipaggiate con propulsori ibridi di ultima generazione. Hyundai sin dalla prima tappa ha schierato la i20 N Rally1. L’auto è spinta da un 4 cilindri turbo benzina 1.6 T-GDI da 380 CV e 450 Nm abbinato a un motore elettrico da 134 CV. La i20 N Rally1 monta inoltre una batteria al litio da 3,9 kWh che si ricarica da una normalissima presa esterna, proprio come accade sulle vetture ibride plug-in di serie (qui le specifiche della rivale Ford Puma Hybrid Rally1). L’auto percorre in modalità full-electric fino a un massimo di 20 km e usa la spinta aggiuntiva del motore elettrico come boost di potenza durante la corsa.

Hyundai i20 N Rally1

TRIS D'ASSI Un’auto sportiva con caratteristiche tecniche di eccezionale valore, portata ai suoi limiti da veri fuoriclasse. Per la tappa sarda Hyundai ha schierato tre ''punte'' di straordinario talento: il campione estone Ott Tänak, l’impavido belga Thierry Neuville e il funambolico Dani Sordo. Di rientro dallo stage in località Pattada (a pochi chilometri dal comune di Oschiri), nell’hospitality Hyundai scambiamo due parole con il Deputy Team Director & Powertrain Manager Hyundai Julien Moncet. Senza sbilanciarsi troppo sul pronostico del rally, il manager francese ci introduce ai segreti tecnici della i20 N Rally1.

Hyundai i20 N Rally1 al traguardo della Power Stage

UN IBRIDO DA ''INTERPRETARE'' Colgo l’occasione al volo e chiedo subito a Moncet come hanno accolto i piloti l’introduzione della powertrain ibrida sulle vetture. La risposta è perentoria: ''I piloti hanno dovuto faticare per trovare il giusto equilibrio in abitacolo, non vi nascondo che alcuni di loro hanno criticato aspramente la scelta di installare le batterie.'' In merito alla questione della sicurezza Moncet è chiaro: ''Con l’ibrido ci sono più complicazioni e componenti, le auto sono state rinforzate e irrobustite, ma bisogna comunque prestare la massima attenzione agli alti voltaggi del sistema propulsivo.''

Il nostro incontro con Julien Moncet

TRIONFO HYUNDAI La giornata di domenica 5 giugno si apre con una prova sulle suggestive scogliere poco fuori Alghero. Le i20 N Rally1 di Tänak e Sordo volano e si presentano alla Power Stage finale con vantaggi quasi incolmabili. La quinta tappa del WRC 2022 si chiude con gli alfieri Hyundai a monopolizzare il podio del Rally di Sardegna: la vittoria va a Tänak, Sordo chiude in terza posizione mentre Thierry Neuville - attardato a causa di un brutto cappottamento - resta fuori dal podio (qui il nostro approfondimento). È tempo di festeggiare, mentre lo spumante gronda dal podio di Alghero, per Tänak e compagni è l’ora dell’immancabile ''tuffo'' nelle acque del porto. La classifica mondiale vede ora la Toyota di Rovanperä al comando con 55 punti di vantaggio su Neuville e 58 su Tänak.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 06/06/2022