Hyundai: "La transizione ecologica? Un dovere, e non solo dell'auto"

Alea iacta est, il dado è tratto. Difendere le posizioni, ormai non ha più senso. Andrea Crespi, Managing Director Hyundai Motor Company Italy, sostiene senza esitazioni la decisione dell'Europarlamento di escludere i motori diesel e benzina in favore di una mobilità 100% elettrica. ''Non credo che servisse un approccio più morbido, il mercato è pronto. La svolta ecologica interessa dopotutto non solo il settore auto: è un dovere dell'intera comunità. Ovviamente, il problema dell'inquinamento non si risolve in una notte: ma è fondamentale - afferma Crespi - darsi tutti un orizzonte temporale''. Guarda la nostra video intervista da MIMO: all'edizione 2022, allo stand Hyundai fari puntati sull'elettrica Ioniq 5, ma anche su Spot, il robot quadrupede che sa pure ballare. Il Gruppo coreano guarda avanti, eccome...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/06/2022