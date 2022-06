Hyundai Ioniq 6 pronta al debutto, le ultime immagini ci svelano i dettagli

DAL CONCEPT ALLA PRODUZIONE La Hyundai Ioniq 6 è uno dei modelli più attesi dalla casa automobilistica coreana, dopo quanto di buono ci ha mostrato con la Ioniq 5. La versione di produzione del concept Prophecy è pronta per essere svelata, e ce lo dimostra l'ultima serie di teaser mostrati in questi giorni che esibiscono numerosi elementi del design. Tenete presente che questa è la prima volta che Hyundai ci mostra parti della Ioniq 6 pronta per la produzione, con immagini precedenti che facevano vedere pochi dettagli o prototipi nascosti da una spessa mimetica beccati su strada nel corso dei test dinamici.

Nuova Hyundai Ioniq 6: la lunga barra luminosa posteriore a LEDSTILE RAFFINATO ED ELEMENTI INNOVATIVI La Ioniq 6 conserva la silhouette aerodinamica dell'elegante superficie della Procept, ma introduce anche nuovi spunti stilistici. Un teaser mostra le telecamere che prendono il posto degli specchietti esterni e che sono diverse da quelle già viste sui prototipi. Il parafango anteriore e i nuovi cerchi in lega sembrano appartenere a un modello Hyundai N. Un altro teaser mostra la linea del tetto in stile coupé e le maniglie delle porte a filo carrozzeria, mentre possiamo anche vedere parti dei paraurti anteriore e posteriore. Questi ultimi sono dotati di una sfumatura bicolore e di un design piuttosto complesso, abbinati a fari a LED in stile pixel. La caratteristica più evidente è la barra, sempre a LED, a tutta larghezza che è apparentemente integrata nello spoiler posteriore. Non sappiamo se si tratta delle luci posteriori effettive o di una terza luce di stop molto grande, ma sembra davvero appariscente, portando l’interpretazione stilistica un passo avanti.

Nuova Hyundai Ioniq 6: il tetto inclinato verso la coda in stile coupéPIATTAFORMA COMUNE E FINO A 313 CV Sappiamo già che la Ioniq 6 condividerà l'architettura E-GMP con i modelli Ioniq 5, Kia EV6 e Genesis GV60 e sarà dotata di una batteria da 73 kWh che, secondo i dati dichiarati, consentirà circa 480 km di autonomia. La potenza sarà erogata da un singolo motore elettrico da 218 CV in versione entry-level, o da due motori elettrici da 313 CV complessivi nella più potente variante con trazione integrale. Detto questo, rimanete collegati poiché domani, 28 giugno, Hyundai svelerà il suo nuovo modello elettrico.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/06/2022