smart #1, da metà ottobre i preordini del primo SUV elettrico

Dopo averlo visto a Roma, la scorsa primavera, il primo SUV elettrico di smart si prepara a sbarcare anche in Italia: dal prossimo 18 ottobre si potrà infatti prenotare l’auto, di cui sono state svelate le specifiche tecniche e i prezzi per il mercato italiano, che partono da 40.650 euro. Quattro gli allestimenti: Pro+, Premium, Launch Edition e il più sportivo Brabus, con due motori elettrici e trazione integrale.

Smart #1, preordini dal 18 ottobre: il SUV elettrico di 3/4 posteriore

Realizzato sulla piattaforma SEA di Geely (che condivide con Daimler la proprietà di smart), #1 ha misure compatte ma non troppo, lontane dalla taglia mignon della cittadina fortwo: 4.270 mm x 1.822 mm x 1.636 mm, con un passo di 2.750 mm. La più sportiva versione Brabus guadagna 3 cm in lunghezza. Dimensioni che lo avvicinano a un’auto da famiglia tradizionale, con cinque posti a sedere, un frunk anteriore da 15 litri (buono per i cavi di ricarica) e 323 litri nel bagagliaio posteriore.

Smart #1, preordini dal 18 ottobre: gli interni minimal e tecnologici

Gli allestimenti Pro+, Premium e Launch Edition montano un motore sull’asse posteriore da 200 kW (272 CV), capace di erogare una coppia massima di 343 Nm e di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. La versione ad alte prestazioni Brabus monta un secondo motore all’anteriore, che gli permette di avere la trazione integrale e una potenza combinata di ben 315 kW (pari a 428 CV), 543 Nm di coppia e uno “0-100” coperto in 3,9 secondi. Per tutte le versioni la velocità massima è di 180 km/h, limitata elettronicamente.

Smart #1, preordini dal 18 ottobre: il SUV elettrico visto dall'alto

La batteria è comune per tutti gli allestimenti: 66 kWh lordi, che consentono un’autonomia di 420 km per l’allestimento Pro+, di 440 km per le versioni Premium e Launch Edition, e 400 km per la Brabus. La potenza di ricarica in corrente alternata è di 22 kW (tranne per la versione Pro+, che si “ferma” a 7,4 kW), mentre in corrente continua smart #1 accetta potenze fino a 150 kW, per una ricarica dal 10% all’80% in meno di mezz’ora. I consumi dichiarati vanno dai 17 kWh/100 km della versione Pro+ ai 16,7 della Premium ai 17,9 per Brabus.

Smart #1, preordini dal 18 ottobre: i cerchi in lega del SUV elettrico

Identica - e molto completa - per tutte le versioni la dotazione di sicurezza, che prevede: cruise control adattivo con funzione di frenata e ripartenza, assistente al mantenimento di corsia, monitoraggio dell’angolo cieco, riconoscimento dei segnali stradali, telecamera a 360 gradi, sensori di parcheggio, abbaglianti automatici e sette airbag. Ancora, di serie lo schermo dell’infotainment da 12,8” Full HD e il cruscotto digitale da 9,2”, il portellone elettrico e l’assistente vocale. Tutte, tranne la Pro+, hanno anche l’head-up display che proietta sul parabrezza le principali informazioni di marcia, l’impianto audio Beats e i fari a matrice di LED.

Smart #1, preordini dal 18 ottobre: dettaglio del frontale

I preordini di smart #1 aprono il prossimo 18 ottobre. Si potrà ordinare il SUV elettrico presso i concessionari smart oppure online sul sito it.smart.com. Ecco i prezzi IVA inclusa, esclusa immatricolazione e messa su strada:

smart #1 Pro+ - 40.650 euro

smart #1 Premium - 44.150 euro

smart #1 Launch Edition - 45.450 euro

smart #1 Brabus - 48.150 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 28/09/2022