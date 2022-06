Smart EQ Fortwo: l'elettrica tascabile alla conquista della Città Eterna

A spasso per l'Urbe in compagnia dell'elettrica tascabile a due posti. Viaggiare in centro città non è mai stato così Smart!

Attraversare una città caotica come Roma in auto senza affanni e imprecazioni può essere un compito arduo. La ricetta per affrontare in scioltezza una mission impossible di questo calibro prevede tre ingredienti fondamentali: dimensioni compatte, motore guizzante e - perché no - un comfort di guida in grado di rasserenare anche chi sta sempre attaccato al clacson! La soluzione in questo caso arriva da Smart e dalla piccola EQ Fortwo (qui l’approfondimento). Un’elettrica tascabile in grado di sgusciare con agilità fra i vicoli del centro storico della Capitale, forte dei suoi 55 CV (81 di picco) e 160 Nm di coppia. L’ho provata di recente durante un evento organizzato da Mercedes nel cuore della città eterna: un tour all’insegna della storia millenaria di questa metropoli multiforme. Se Roma costruì il suo impero lastricando l’Europa di strade, beh la piccola elettrica Fortwo irrompe nella giungla urbana con la stessa audacia della sua antenata, lanciata nel lontano 1998.

Smart EQ Fortwo per le strade di Roma

MERAVIGLIE NASCOSTE Arrivato alla stazione Termini, mi accomodo al volante della due posti EV. La prima tappa del tour ci viene svelata proprio lungo il percorso. Noto subito che la EQ Fortwo scalpita inseguendo il van elettrico EQV che mi fa strada pochi metri più avanti. Semafori, incroci e rotonde li affronto davvero senza pensieri, la risposta dell’acceleratore è sempre bella frizzante, tanto che - all’occorrenza - riesco a staccare senza problemi lo sciame di motorini che affolla il mio retrovisore. La batteria di EQ Fortwo è da 17,6 kWh, una taglia compatta che assicura alla piccola Smart un’autonomia di circa 150 chilometri. Tuttavia, il dato non è monolitico: il range di EQ Fortwo risente molto dello stile di guida e dell’uso del climatizzatore. In condizioni ottimali - in città per esempio - non è così insolito riuscire a toccare i 180 chilometri. Dopo una manciata di minuti arriviamo alla prima meta: Palazzo Valentini, sede degli uffici della Città Metropolitana di Roma. Una costruzione rinascimentale che nasconde nei suoi sotterranei un tesoro inestimabile: una domus di età imperiale con marmi e mosaici perfettamente conservati.

VEDI ANCHE

Smart EQ Fortwo: presa di ricarica

TUTTA SUA LA CITTÀ Ancora abbagliato dalle meraviglie che si nascondono a due passi dalla Colonna Traiana mi rimetto al volante. Il caldo è asfissiante, accendo il climatizzatore impostandolo a 21 gradi. La Smart regge bene il carico energetico richiesto per soddisfare il mio comfort, l’autonomia scende solo di una decina di chilometri. Percorro la striscia d’asfalto che costeggia il Colosseo, una sfilza di Smart EQ Fortwo attraversa gagliardia via San Gregorio e raggiunge la piazzetta antistante la Basilica dei santi Giovanni e Paolo. Ci addentriamo nel monastero medievale che poggia sulle rovine del tempio dedicato all’Imperatore Claudio. Con caschi e torce scendiamo nel sottosuolo di oltre 20 metri, in cunicoli che furono rifugi antiaerei durante la seconda guerra mondiale e ancor prima cave di tufo in epoca romana. Le grotte nascondono delle piscine naturali che si estendono sotto tutto il parco del Celio. Usciamo dai meandri delle caverne stupiti e affascinati. Per l’ultima volta salgo a bordo della mia piccola Smart EQ Fortwo: mi ha scarrozzato in lungo e in largo per la città trionfando su traffico e ingorghi: questa sera la vera imperatrice di Roma è lei!

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 29/06/2022