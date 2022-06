Smart #1 come Toyota GR86: Launch Edition già sold out

Disputano campionati differenti, ma esiste un fenomeno che fa di Smart #1 e Toyota GR86 modelli fratelli: entrambi fanno registrare il tutto esaurito alla biglietteria. Proprio come accaduto alla coupé sportiva giapponese, anche il primo SUV elettrico del marchio Smart - nell'edizione speciale Launch Edition - sbarcherà inizialmente in Italia in una miniflotta di 150 esemplari. Ciascuno dei quali ha già trovato un proprietario, lasciando a bocca asciutta una non trascurabile quota di candidati. Se ne riparla a settembre, quando scatterà la campagna di vendita vera e propria. Di Smart #1 Launch Edition e - con ogni probabilità - anche delle altre declinazioni meno accessoriate. Prenotazioni in autunno, consegne a partire da gennaio 2023.

Smart #1 Launch Edition: prenotazioni chiuse

LISTA D'ATTESA L’esclusiva Smart #1 in serie limitata verrà costruita in soli 1.000 esemplari in tutta Europa. Di 150 unità, dunque, lo stock destinato al mercato italiano, mentre a 173 ammontano le richieste di prenotazione raccolte tramite la rete di 27 agenti distribuiti sul territorio nazionale, oltre il 15% in più rispetto al contingente previsto. “Gli slot di prenotazioni della Launch Edition sono andati sold out nel giro di una settimana - conferma Lucio Tropea, CEO di Smart Italia -, lasciando ai nostri agenti anche una significativa wish list di ulteriori, potenziali clienti. Persone a cui siamo grati e alle quali - assicura Tropea - rivolgeremo tutte le nostre attenzioni in fase di lancio''.

Smart #1, interni ultradigitali

BRAND LOYALTY Rispetto agli ordini raccolti, 6 clienti su 10 sono già ''smartisti'' di lunga data. Anche la distribuzione geografica delle prenotazioni ricalca quella che ha segnato il successo della regina delle citycar, con una prevalenza nelle grandi città metropolitane, ma anche un promettente interesse dalla provincia, da Nord a Sud della Penisola. Attorno al nuovo SUV sino-europeo, primo frutto della joint venture Mercedes-Geely, la curiosità è palpabile. Detto del ''boom'' della Launch Edition, un successo comunque registrato in rapporto a volumi ancora molto bassi, il termometro dell'interesse degli italiani per Smart #1 saranno i contratti che verranno stipulati successivamente all'estate. Quando Smart pubblicherà il listino prezzi, ancora ignoto.

