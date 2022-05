Toyota GR86 sold-out: facciamo il punto della situazione

Pochi ma buoni. E tristi. Parlo degli appassionati che contavano di comprare una nuova Toyota GR86 e sono rimasti a bocca asciutta: ordini chiusi dopo due giorni e gli esemplari previsti per l'Italia nel 2022 apparentemente esauriti in soli due giorni. Ma non tutto è perduto e anzi, sui numeri di cui si era parlato all'inizio occorre fare un po' di chiarezza.

Toyota GR86, vista 3/4 posteriore

TOYOTA SMENTISCE I NUMERI Intanto le cifre circolate i giorni scorsi, comunicate dalla rete dei concessionari, non sarebbero del tutto esatte. Prova ne sia che Toyota ha interrotto la raccolta degli ordini non alle 150 macchine di cui si era vociferato, ma quando gli ordini avevano raggiunto quota 300. Toyota Italia non conferma nemmeno il piano di vendere 400 auto in totale nel biennio 2022 - 2023: la Toyota GR86 non nasce per essere un modello in tiratura limitata, ma un'auto ''normale'' in fatto di numeri di vendita. Ciò che è stato dichiarato ufficialmente fin dall'inizio è che la sua produzione terminerà a metà del 2024, per il sopraggiungere di nuove regolamentazioni che l'auto, così com'è, non è in grado di rispettare. Ma fino ad allora, nulla vieta che la produzione prevista venga aumentata per fare contenti tutti i potenziali acquirenti.

Toyota GR86, dall'alto

SPECULAZIONI IN CORSO Nel frattempo, negli ultimi giorni, Toyota ha portato avanti un lavoro di verifica degli ordini raccolti: c'è la possibilità che qualche concessionaria abbia effettuato più prenotazioni di quelle effettivamente commissionate dai clienti e la Casa madre vuole assicurarsi che non rimangano esemplari invenduti. L'esito di queste verifiche si saprà a breve e vi riferiremo la situazione al più presto, ma dalla rete dei concessionari arrivano segnalazioni di qualcuno che, nell'ambiente, avrebbe effettuato vari ordini a titolo personale e già starebbe inserzionanto le auto prenotate a prezzi maggiorati rispetto al listino (posto il fatto che parliamo di ordini e non di auto in pronta consegna). Una speculazione in piena regola che certo Toyota non gradirebbe affatto.

Nuova Toyota GR 86: la plancia

DISGUIDO TEMPORANEO Toyota, sulle stime di vendita, si era basata sui numeri del modello uscente, la Toyota GT 86, che totalizzava circa 200 unità l'anno. Raccogliere 300 ordini in poche ore è stata una bella sorpresa e il tentativo, ora, è di gestire in modo dinamico la fornitura per l'intera Europa in modo da spostare le macchine da un Paese all'altro in funzione della domanda. D'altra parte, puntare su numeri bassi è anche legato ai tempi di consegna, che indicativamente la Casa non vorrebbe superassero i quattro mesi. La buona notizia è che, con tutta probabilità, chi vuole una Toyota GR86 riuscirà ad averla. Anche se magari dovrà avere più pazienza del previsto.