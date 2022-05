Toyota GR86 è già sold-out: tutte vendute in soli due giorni

Il mercato dell'auto in Italia piange lacrime amare? Non quello delle auto sfiziose. Sono bastati due giorni appena perché le 150 Toyota GR86 previste per l'Italia nel 2022 andassero esaurite. Le ordinazioni si sono aperte il 10 maggio e stamattina - 13 maggio - già i concessionari non potevano più accettare ulteriori prenotazioni. È accaduto esattamente quanto previsto nel nostro precedente articolo: la GR86 si è trasformata in una instant classic e il risicato contingente per il Belpaese è finito sold-out fin troppo presto. Un po' come era accaduto per la Toyota GR Yaris, peraltro.

VEDI ANCHE

Toyota GR86, vista 3/4 anteriore

VIA ALLE SPECULAZIONI Da verificare che non ci siano stati concessionari che hanno preso più ordini di quelli firmati - una sorta di overbooking - ma se non ci saranno smentite, ora, a chi è rimasto senza non resta che tenere le antenne dritte e fare la posta alle 250 GR86 che Toyota prevede di riservare all'Italia per il 2023, ma pare chiaro che tutti questi acquisti immediati, visti i tempi che corrono, non sono solo di chi ha comprato l'auto per usarla, ma anche per rivenderla e specularci sopra. Non saremmo stupiti se nelle prossime settimane iniziasse una vendita al rialzo dei contratti. Sta di fatto che anche chi avesse per le mani una precedente Toyota GT86, si troverebbe in casa un sicuro investimento e un assegno circolare: già le quotazioni per un esemplare originale (no tuning, please!), ben tenuto e con pochi chilometri si avvicinano ai 30.000 euro. Sarà contento chi ne ha una.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/05/2022