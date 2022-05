Al via gli ordini per la Toyota GR 86 in Italia, ma i pezzi sono pochi

Prezzi e dotazioni della Toyota GR 86: al via le vendite, ma c'è da affrettarsi perché le macchine per l'Italia sono limitate

È ufficiale, la Toyota GR 86 è ordinabile anche in Italia, anche se in numeri parecchio risicati. Parliamo di 150 esemplari per il 2022 e 250 per il 2023, per un totale di 400 macchine destinate al nostro mercato. Logico pensare, soprattutto di questi tempi in cui il mercato dell'usato sta letteralmente impazzendo, che la coupé gipponese possa trasformarsi in una sorta di instant-classic. E che la frenesia dei clienti possa esaurire gli ordini in poco tempo come era successo con la Toyota GR Yaris. Noti anche i prezzi e la gamma, che si articola come segue.

Nuova Toyota GR 86: vista 3/4 posteriore

Toyota GR 86 è già disponibile in due allestimenti, che cominceranno ad arrivare nelle concessionarie a giugno 2022. Il listino attacca con i 34.250 euro della versione Sport con cambio manuale e vernice metallizzata inclusa nel prezzo, mentre servono 36.750 euro per l'allestimento superiore Premium Sport: questo disponibile anche con cambio automatico a 2.000 euro in più (che però rende l'auto più lenta e pesante, vedi la scheda tecnica più in basso).

La versione d’ingresso Toyota GR 86 Sport M/T ha di serie cerchi in lega da 17”, sistema multimediale con schermo da 8”, retrocamera e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto (che Toyota riassume alla voce Smartphone Integration). Compresa anche la strumentazione Digital Cockpit da 7”, il climatizzatore automatico bi-zona, il cruise control non adattivo, il sistema keyless Smart Entry e i fari a LED.

Toyota GR 86, il quadro strumenti

SALENDO DI LIVELLO Il modello più gettonato ci si aspetta possa essere la GT 86 Premium Sport M/T, che rispetto alla versione base aggiunge cerchi in lega da 18”, sedili sportivi riscaldati in misto pelle/Ultrasuede, fari adattivi (AFS) e monitoraggio angolo cieco Blind Spot Monitor. La suite completa di aiuti alla guida ADAS è però prevista solo sul top di gamma Premium Sport A/T, su cui troviamo un cambio automatico a 6 marce con paddle al volante, oltre a sistema pre-collisione con frenata automatica d’emergenza, cruise control adattivo, sistema di mantenimento di corsia e abbaglianti automatici.

Toyota GR 86 è tutto quello che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere la precedente GT86. Il motore, per cominciare, mantiene l’architettura boxer (è sempre prodotto in collaborazione con Subaru) ma presenta una cilindrata portata a 2,4 litri e un incremento di potenza di 34 cavalli rispetto al 2,0 litri della GT86. Risultato: 234 CV e 250 Nm di coppia, erogati già a 3.700 giri, per una prontezza di risposta elevata fin dai medi regimi. La maggiore generosità del propulsore si combina con un peso ridotto di 20 kg, ottenuto tramite l'utilizzo di acciai ad alta resistenza per la scocca: che da parte sua ha una rigidità torsionale superiore del 50% rispetto al modello precedente. Scommetto che avete già l'acquolina in bocca...

Nuova Toyota GR 86: il motore boxer di 2,4 litri da 235 CV

Motore 2.387 cc, 4 cilindri boxer a benzina Potenza massima di sistema 234 CV a 7.000 giri Coppia massima 250 Nm a 3.700 giri Velocità 226 km/h (216 con cambio automatico) 0-100 km/h 6,3 secondi (6,9'' con cambio automatico) Cambio Manuale a 6 marce (automatico a 6 rapporti) Trazione Posteriore Dimensioni 4,27 x 1,78 x 1,31 m Bagagliaio 276 litri Peso 1.271 kg (1.296 kg con cambio automatico) Prezzo Da 34.250 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/05/2022