Smart #1: presto anche SUV coupé, presto anche Brabus

Ti pare che un marchio alla moda come Smart trascuri il trend che va per la maggiore? A dispetto del nome, #1 non soffrirà di solitudine da numeri primi. Smart #1 subirà il trattamento SUV coupé, esistono le prove. A raccoglierle è il magazine spagnolo Cochespias: dalla Cina, patria adottiva dell'ex marchio di proprietà esclusiva Daimler, ora una joint venture Geely-Daimler, ecco i primi scatti di Smart #1 in salsa sport. Sia in senso estetico, sia - probabilmente - anche dinamico. Dove c'è Brabus, c'è performance.

MARCHIO DELLA BESTIA Il prototipo è ancora pesantemente mimetizzato, tuttavia già trapelano alcuni dettagli chiave. Il tetto è molto più inclinato di Smart #1 originale, disegnando il posteriore tipico dei SUV coupé. Grandi pinze freno di colore rosso e poggiatesta con il marchio a fuoco Brabus suggeriscono inoltre possa trattarsi di una versione più orientata alle prestazioni. Smart #1 Coupé potrebbe cioè adottare la stessa batteria da 66 kWh del fratello, ma avvalersi di un motore elettrico dalla potenza superiore, che non i 272 cv dell'unità standard. Per un grado di autonomia, di conseguenza, leggermente inferiore rispetto ai 440 km di #1.

DIAMO I NUMERI Per ora, solo ipotesi. Così come non è ancora noto come il SUV coupé si chiamerà una volta sul mercato. Se seguirà la stessa nomenclatura numerata ''#'', che nelle logiche Smart posizionerà i prodotti in ordine cronologico piuttosto che per dimensione o aspetto, il nome potrebbe essere #2, ma non ci giureremmo. Data di uscita? Viste le tempistiche di #1, la cui produzione in serie scatterà soltanto a fine 2022, non antecedente al 2023 inoltrato.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/04/2022