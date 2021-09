SUV estremi

Già il Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic+ Coupé da cui deriva questo “bestione” ha numeri impressionanti: 603 CV (450 kW) e 850 Nm di coppia, per uno 0-100 in 3,7 secondi. Cifre che però impallidiscono di fronte a quelle che Brabus è riuscita a spremere dal V8 biturbo di partenza per il suo 900 Rocket Edition: 900 CV a 6.200 giri, 1.250 Nm di coppia tra i 2.500 e i 4.500 giri, 330 km/h di velocità massima e uno zero-cento in 3,2 secondi. Per un’auto che pesa due tonnellate e mezzo... Il modello finale sarà comunque leggermente depotenziato, con “soli” 1.050 Nm di coppia limitati elettronicamente, per non mettere troppo sotto stress le componenti meccaniche.

Brabus 900 Rocket Edition, esterni

MODIFICHE DI RILIEVO La cilindrata del motore originale è stata aumentata, e portata dai 3.982 cc originali a 4,407 cc. Sono stati sostituiti anche i due turbocompressori originali, rimpiazzati da unità speciali Brabus con volumetrie maggiori. Rivisti completamente gli scarichi, con terminali in carbonio e titanio da 90 mm: la gestione attiva del suono permette di gustarsi al massimo il rombo del V8 oppure di metterlo a tacere quando serve, per esempio quando lo si parcheggia nel box di casa.

TUTTO CARBONIO La caratterizzazione estetica è forse ancor più entusiasmante del lavoro svolto dagli ingegneri sotto il cofano: la carrozzeria è tutta in fibra di carbonio, e ogni singola appendice aerodinamica conferisce all’auto un look aggressivo, senza risultare superflua, che si tratti dell’enorme diffusore posteriore o delle piccole ali verticali in corrispondenza delle estremità del paraurti anteriore.

VEDI ANCHE

Brabus 900 Rocket Edition, esterni

CHE RUOTE! Progettati da Brabus i parafanghi in carbonio e i cerchi in lega aerodinamici: quelli che vedete in queste immagini sono da 24”, ma sono disponibili anche nei tagli da 21”, 22” e 23”. Le enormi coperture sono Continental da 295/30 ZR 24 all’anteriore e 355/25 ZR 24 al posteriore. Le sospensioni ad aria a controllo elettronico permettono all’auto di abbassarsi di 25mm in velocità, riducendo il baricentro e migliorando la dinamica di guida.

Brabus 900 Rocket Edition, interni

INTERNO ROSSO SHOCK All’insegna della sobrietà e dell’understatement anche gli interni, dove domina il rosso per gran parte delle plastiche e dei rivestimenti, dalle razze del volante alle bocchette del climatizzatore, passando per pedali e comandi sulle portiere. La pelle dei sedili è la Mastik di Brabus, particolarmente leggera e traspirante, affiancata da elementi in Alcantara. La parte centrale della plancia è in fibra di carbonio, ma a scelta è possibile optare per finiture in legno pregiato.

Brabus 900 Rocket Edition, esterni

SERIE LIMITATISSIMA La supercar ha debuttato in questi giorni al Monaco Yacht Show 2021, e verrà realizzata in soli venticinque esemplari, destinati ad altrettanti facoltosi collezionisti. Il Brabus 900 Rocket Edition attacca il listino a 381.243 euro esclusa IVA e tasse: chiavi in mano, parliamo di 453.681 euro e spicci. A cui aggiungere tutte le eventuali - e inevitabili - personalizzazioni richieste dal cliente.

Brabus 900 Rocket Edition, motore

GALLERY FOTOGRAFICA Più che parlare e raccontare, questa è un'auto da ammirare! Nella gallery di questo articolo trovate il video di presentazione del Brabus 900 Rocket Edition e decine di scatti, uno più bello dell'altro. Buona visione!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/09/2021