Prova video

CAMBIA TANTO PER RIAFFERMARSI A 25 anni dal debutto (è arrivata nel 1996) e alla sua quinta generazione, oggi la Mercedes Classe C SW è tutta nuova nel design, nei contenuti tecnologici e nelle soluzioni per piacere di guida, comfort e sicurezza. Ed è prontissima a sfidare nuovamente le rivali di sempre - inutile dirvi quali, tanto le conoscete - anche e soprattutto in questa versione famigliare, come la protagonista del nostro primo contatto.

Nuova Mercedes Classe C SW: la prova in video della famigliare tedesca

La Classe C station, come la berlina, ha ben poco a che fare con la vecchia generazione - nome in codice S205 - questa è la S206. A partire dallo stile, con forme più smussate, fianchi muscolosi e anche dettagli sportivi. Una bella ripulita alla linea e il giusto mix fra eleganza e personalità, che manda in pensione la vecchia Classe C. Però, mezzo voto in meno alla visibilità poiché il lunotto è un po’ piccolo. Ma i sistemi di assistenza al parcheggio - dai sensori alle telecamere, di serie o in optional - abbondano e fare manovra non è un problema.

Nuova Mercedes Classe C SW: la gamma motori è tutta elettrificata

E se fuori la nuova Classe C è cambiata, aspettate di vedere dentro. Sembra una Classe S in scala… ridotta per qualità percepita, comfort e finiture. Innanzitutto, però, le misure poiché con una lunghezza di 4,75 metri e una larghezza di 1,82 metri, la wagon, ma anche la berlina, superano la vecchia C, ferma a 4,69 per 1,81 metri. E il passo è stato allungato di 2,5 cm arrivando a 286,5 cm. Con un tale incremento tutti i passeggeri ringraziano.

Nuova Mercedes Classe C SW: l'abitacolo è più moderno e raffinatoCOMODI DIETRO E BAGAGLIAIO PIÙ CAPIENTE Dietro lo spazio non manca. Bene anche per tre persone, che non devono contendersi i centimetri a disposizione per le gambe, per le spalle e la testa. E il bagagliaio della station guadagna qualcosa in termini di capacità, che significa trenta litri in più, con il volume che passa da 460/1.480 a 490/1.510 litri. Infine, il portellone ha il sistema di apertura/chiusura elettrico di serie. I sedili sono tutti nuovi con una struttura che garantisce il giusto equilibrio fra sostegno del corpo e rigidità dei cuscini. Inoltre, a richiesta, offrono il sistema di massaggio e climatizzazione: niente di meglio per i viaggi più lunghi, ma anche per un rilassante casa/ufficio.

E a proposito di guida, la gamma motori è molto ampia, con unità quattro cilindri, turbo-benzina e diesel… per la prima volta tutte elettrificate, anche in versione plug-in hybrid. Tuttavia, Mercedes punta forte sulle mild-hybrid con rete a 48 Volt e alternatore-starter integrato, che regala una ventina di CV e 200 Nm per l’effetto “boost” in accelerazione, e con funzione veleggiamento in rilascio per il recupero dell’energia, altrimenti dispersa. La C 200 monta un millecinque benzina da 204 CV e 300 Nm di coppia. Poi ci sono la C 200 d, la C 220 d e la C 300 d, con lo stesso 4 cilindri duemila, ma rispettivamente con 163 CV, 200 CV e 265 CV di potenza.

La C 300 d SW come quella del test drive ha anche una bella coppia di 550 Nm, che regala tanta spinta fin da subito, e gestita dal cambio automatico a 9 rapporti, ben spaziato e di serie per tutti i modelli. Le performance sono vivaci e bilanciate, con l’abitacolo lontano dai rumori. Altro punto a favore della nuova C station wagon, che offre un isolamento acustico ottimo. La prova della nuova Classe C wagon, quasi del tutto in autostrada, non ha permesso molte riflessioni su agilità e precisione di guida; tuttavia, in città la Mercedes ti fa sentire quasi come a casa. Sterzo morbido ma diretto, sospensioni ben tarate, freni energici e robusti, buona visuale anteriore, sono la ricetta giusta per guidare rilassati e con più attenzione.

Nuova Mercedes Classe C SW: prestazioni vivaci e bilanciate, ma anche grande comfort

CINQUE SETUP PER ADATTARE LA SUA RISPOSTA Si possono scegliere fino a quattro profili di guida, (Eco, Comfort, Sport, Individual) e la Classe C adegua, per esempio, la risposta dello sterzo e dell’acceleratore, e con le sospensioni pneumatiche, predispone l’assetto, per sottolineare il lato più dinamico oppure per una guida più tranquilla per risparmiare qualcosa in termini di consumo. E in velocità se ne apprezzano tutte le doti di “passista macinachilometri” grazie nuovamente al comfort, ma anche ai sistemi di aiuto alla guida. Proprio lato consumi arriva un’altra buona notizia, se è vero che i diesel sono l’ideale per chi fa tanta strada. Infatti, al di là di comfort e prestazioni, la C 300 d SW ha confermato di essere poco assetata, consumando circa 5,2 l/100 km. Sono oltre 19 km/litro!

Nuova Mercedes Classe C SW: per adesso motori con potenze da 163 a 265 CV

Raffinati gli aiuti alla guida, ma molti si pagano a parte. Tra gli altri, frenata automatica d’emergenza, riconoscimento pedoni e segnaletica stradale, avviso di abbandono corsia e monitoraggio dell’angolo cieco. Ma troviamo anche l’airbag centrale fra i sedili anteriori… una vera rarità alla voce sicurezza! L'esemplare in prova raggiunge il secondo livello di guida assistita, quindi abbiamo cruise control adattivo, che mantiene a distanza di sicurezza le altre auto e il mantenitore della carreggiata, che riporta al centro - in maniera molto più dolche che sulla C di vecchia generazione - nel caso di involontarie distrazioni.

Nuova Mercedes Classe C SW: il display del cruscotto mostra anche i dati della navigazione

Altra grande novità a bordo della Classe C SW è l’intero ponte di comando. Il quadro strumenti è uno schermo LCD da 12,3” di diagonale e configurabile a seconda delle informazioni che si desidera visualizzare o dei differenti profili di guida. Il touchscreen non è più orizzontale a sbalzo come prima. Adesso c’è un tablet verticale da 11,9 pollici, di serie per tutte le versioni, che contribuisce al design complessivo degli interni. Da qui si tiene sotto controllo tutto l’infotainment dell’auto grazie al sistema MBUX di seconda generazione, molto più veloce ed efficiente.

Nuova Mercedes Classe C SW: l'inedito touchscreen verticale da 11,9'' dell'infotainment MBUX

BASTA UN POLPASTRELLO E LA COMANDI Ci sono gli aggiornamenti software Over The Air, e non poteva mancare la piena compatibilità con Apple CarPlay e Andorid Auto wireless. L’assistente virtuale si è evoluto e la chiamata “Hey Mercedes” assicura dialoghi più naturali per accedere ai servizi di bordo gestiti via web. Ma attraverso l’impronta digitale si può impostare un profilo utente e predisporre l’auto con la musica, le luci ambiente e la posizione dei sedili preferite. E grazie alla domotica si accendono le luci di casa o la televisione direttamente dall’abitacolo della Classe C. Il navigatore satellitare con realtà aumentata sovrappone le indicazioni alle immagini reali della strada tramite la telecamera anteriore e con l’head-up display ampliato, che replica le informazioni sul parabrezza, diventa quasi impossibile sbagliare.

Nuova Mercedes Classe C SW: i sedili offrono un ottimo livello di comfort

La nuova C 300 d wagon è disponibile negli allestimenti Premium, Premium Plus e Premium Pro. Si parte da 57.437 euro in allestimento Premium, si passa a 61.283 euro della Premium Plus e si chiude a 63.553 euro della Premium Pro. Il prezzo di attacco dell'intera gamma è appannaggio della C 200 d Business a 50.768 euro. Listino optional lungo come un romanzo di Tolkien ma si può personalizzare l’auto a piacimento, senza badare a spese.

Non vi resta che fare clic su play e guardarvi dal vivo l'inedita wagon della Stella per scoprire ogni dettaglio, ogni sfumatura di questa famigliare, che promette di puntare molto in alto nel suo segmento grazie a contenuti davvero all'avanguardia. A voi il giudizio.

Nuova Mercedes Classe C SW: disponibile anche con l'asse posteriore sterzante opzionale

Motore 1.992 cc 4. cil. in linea Diesel Mild Hybrid 48V Potenza 265 CV a 4.200 giri/min Coppia 550 Nm a 1.800-2.800 giri/min. Overboost +20 CV e +200 Nm Prestazioni v. max 250 km/h e acc 0-100 km/h 5,7 sec Consum medio 5,8-5,1 litri/100 km (17,2-19,6 km/l) WLTP Lunghezza 4,75 metri Larghezza 1,82 metri Altezza 1,45 metri Bagagliaio 490/1.510 litri Emissioni CO2 152-135 g/km WLTP Prezzo da 57.437 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/09/2021