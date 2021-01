UNA 2 POSTI SPECIALE Anche se ultimamente si fa un gran parlare del baby SUV Smart elettrico, torniamo a trattare una Smart EQ fortwo, ma assai esclusiva: si tratta della edition bluedawn, una versione speciale realizzata in soli 400 esemplari.

UN PO' BRABUS, MA PIÙ ESCLUSIVA La Smart EQ Fortwo edition bluedawn si caratterizza per i bodypanel, la cellula di sicurezza tridion, il diffusore posteriore e le minigonne laterali Brabus in blue matt velvet. A questi particolari si abbinano lo spoiler anteriore, il rivestimento della griglia della presa d'aria, le minigonne laterali e i cerchi in lega leggera monoblock da 16 pollici con i coprimozzi firmati Brabus, tutti in nero lucido. Il tetto con rivestimento in tessuto e la griglia del radiatore nera completano il quadro.

INTERNI IN SINTONIA Lo stile visto fuori prosegue anche negli interni: anche qui infatti troviamo elementi Brabus, come il pomello della leva del cambio e i tappetini in velluto nero con la scritta edition bluedawn ricamata. La speciale Smart EQ fortwo, realizzata su base prime, vanta, in aggiunta alle dotazioni della versione dalla quale deriva, il winter package, con sedili e volante riscaldabili.

DISPONIBILITÀ E PREZZI La edition bluedawn è disponibile esclusivamente su smart EQ fortwo coupé, con prezzi a partire da 32.195 euro per la versione con caricabatterie di bordo da 4,6 kW, mentre per quella con sistema da 22 kW occorrono 500 euro in più, vale a dire 32.695 euro.