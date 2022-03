Cosa non farei per impennare con una Smart... Il video

Più estremo del tuning, qui vedete l'esito delle modifiche che Master Milo ha attuato sulla sua Smart per poterci fare le impennate. Ex ingegnere e ora youtuber a tempo pieno, Milo ha un'officina in Olanda, dove modifica e crea veicoli pazzi per altrettanto pazzi stunt: godetevi qui sotto il video tratto dal suo canale YouTube.

QUASI UN CRASH TEST ''Datemi una leva e vi solleverò il mondo'', diceva Archimede, e come si vede, l'effetto di spostare i sedili ben più indietro dell'asse posteriore richiede addirittura delle taniche d'acqua sotto il cruscotto per bilanciare nuovamente l'auto. E l'equilibrio è talmente precario che serve una ruota sotto i seggiolini per attutire l'impatto quando il guidatore esagera. Ma nonostante le precauzioni, alla fine la Smart subisce parecchi danni: forse non va in mille pezzi ma c'è parecchio da ricostruire.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/03/2022