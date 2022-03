La BMW R 1250 GS si impenna. Anche in 4! Il video

Che il boxer della BMW R 1250 GS sia esuberante si sapeva, che non sia difficile da impennare anche, ma in 4... Il video da YouTube

Già durante la prova su strada della BMW R 1250 GS mi ero accorto di quanto la maxi enduro avesse una tendenza a impennare – nonostante non sia il mio forte – per via dell'esuberante spinta del boxer, capace di 136 CV e 143 Nm. Ma da lì a impennarla in 4, beh, ci vuole una bella faccia tosta... Il video da YouTube ci mostra le evoluzioni di cui è capace questo stuntman.

VEDI ANCHE

CHE NUMERI Le capacità del pilota sono fuori discussione: monoruoota in 4, da solo, stoppies sulla ruota davanti... Ma proprio come nel video del TMax in impennata di ieri – il protagonista è lo stesso – l'abbigliamento non è proprio consono. Pantaloncini corti, magliettina e sneakers non sono il massimo. Don't try this at home.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/03/2022