Ecco come proteggere lo scarico della BMW R 1250 GS con Wunderlich

Il motto “meglio prevenire che curare” non riguarda soltanto le persone, ma anche… le moto! Partendo dall’ampia esperienza di Wunderlich nel mondo delle protezioni aftermarket per i modelli BMW Motorrad, la Casa ha realizzato un “proteggi scarico” per la bestseller R 1250 GS. Si tratta di uno spessore che scongiura possibili danni al terminale in caso di caduta o scivolamento: è caratterizzata da un design che si sposa perfettamente con le linee spezzate del fondello di scarico. La protezione, poi, presenta due “aperture” che ne enfatizzano il look.

Questa protezione, realizzata in elastomero siliconico resistente al calore, è facile da montare: non sono necessari attrezzi, in quanto si indossa sullo scarico come… un calzino. Il materiale composito utilizzato per la protezione, poi, la rende aderente al terminale; al suo interno invece è presente una fascia in acciaio inossidabile. Il prodotto (Art. n. 44250-002) è realizzato in Europa e coperto da 5 anni di garanzia, inoltre è compatibile con i BMW R 1200 GS (raffreddati a liquido) e R 1250 GS, Adventure compresi. Il prezzo è di 51,16 euro (senza IVA).

Pubblicato da Giorgio Sala, 27/12/2021