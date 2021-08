MANCAVA LEI Sono tante le versioni di BMW R 18 che stiamo via via conoscendo, tutte sfornate da “mamma” BMW. La prima provata da Giorgio, la First Edition, come era lecito aspettarsi, è stata solo l'inizio, ne sono arrivate tante altre con le ultime due, Transcontinental e R 18 B, prossime alla presentazione. Tra queste versioni mancherebbe una Bobber, ma ci hanno pensato Wunderlich e il designer Nicolas Petit che hanno dato vita RockBob. La special è realizzata attorno all'iconico boxer ed è caratterizzata e impreziosita da tutti elementi sviluppati su misura che si integrano armoniosamente ed efficacemente con la moto, esaltandone il fascino e il valore.

LESS IS MORE Nello specifico, Wunderlich ''semplifica'' la R 18, donandole un design minimalistico, essenziale, senza fronzoli. A partire dalla coda in perfetto stile bobber, con il parafango molto vicino alla grossa ruota da 200 e con il portatarga posizionato sul lato sinistro, passando per i fanali posteriori di piccole dimensioni, e saggiamente ''nascosti'', senza dimenticare la sella monoposto. Non mancano richiami a BMW del passato che sono diventate icone come la R5 e la R32.

NERO È ROCK L'anima americana della moto è enfatizzata dalle superfici scure, ma anche dalle componenti meccaniche come il motore e i collettori di scarico. Sulla RockBob, Wunderlich ha voluto mantenere il silenziatore della R 18 Classic, così da enfatizzare lo stile generale limitando anche la rumorosità. Il serbatoio mette in evidenza un bel contrasto tra la vernice nera opaca e le finiture lucide che troviamo anche sui parafanghi. Lo stesso gioco cromatico contraddistingue il manubrio e il portatarga, specchietti compresi, mentre tutte le parti cromate e quelle in plastica sono state sostituite da parti fresate.

IL KIT Se questa particolare personalizzazione vi ha conquistato, potete contattare direttamente Wunderlich e richiedere gli acccessori per la personalizzazione completa o solo parte di essi. A tal proposito Wunderlich consiglia la gamma di personalizzazione R 18 bolt-on e specifica che tutti gli elementi (certificati e con omologazione tedesca) sono intercambiabili, così da soddisfare tutti i gusti senza compromessi.

Caratteristiche in breve – Personalizzare la R 18

Vernice e trattamento superficiale

Motore verniciato e rifinito con vernice nera opaca di altissima qualità

Numerose parti cromate rifinite secondo standard elevati e poi verniciate in nero opaco

Collettore e impianto di scarico di serie della BMW R 18 classic con rivestimento ceramizzato termoresistente di colore nero

Serbatoio in colore nero opaco di alta qualità, tono su tono con ai bordi due strisce lucide parallele (larga e stretta)

– Parafanghi anteriori e posteriori Wunderlich personalizzati e realizzati in alluminio di

altissima qualità. Finitura nera opaca con doppia linea nera lucida (larga e stretta)

che riprende il design e la finitura del serbatoio

Il portatarga personalizzato Wunderlich riposiziona la targa sul lato sinistro e lascia spazio e pulizia alla magnifica coda. Le linee della RockBob integrano perfettamente il parafango posteriore e il profilo estremamente miniaturizzato dei fanali posteriori 3in1.

Riser personalizzato per il manubrio (Ø 32 mm)

La piastra motore, nella vista laterale, si mostra estremamente raffinata con la scritta Wunderlich in rilievo

RIVESTIMENTI

Imbottitura classica: sella “swing” (molleggiata, oscillante) rivestita con pelle di altissima qualità color cognac. Realizzata nella parte piana con cuciture a diamante, presenta un trattamento che ne esalta la natura lucida e patinata

Manopole del manubrio rivestite in pelle. Design e colore che riprendono quelli della sella

Sospensioni e ruote

Cerchi, mozzi e raggi rifiniti in nero

Ruota posteriore a raggi 6.00x16 con pneumatico 200/60-16

(ruota posteriore standard 180), anteriore 3.50x16 con pneumatico 130/90-16