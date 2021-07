FAMIGLIA ALLARGATA Che attorno al nuovo “Big Boxer” si sarebbe sviluppata una famiglia di modelli era palese. Alla R 18 pura, infatti, si affiancano anche le neo arrivate BMW R 18 Transcontinental e R 18 B, due moto pensate per i grandi viaggi “all’Americana”. La Transcontinental offre lusso, confort e tanto spazio per passeggero e bagagli, la B è una bagger in pieno stile. Scopriamole insieme!

Dalla semplicità si passa al lusso con la Transcontinental. A distinguerla dalla versione base ci sono una carenatura anteriore con parabrezza alto, deflettore e flap, il cockpit con quattro strumenti circolari analogici e display a colori TFT da 10,25 pollici, faro aggiuntivo, impianto audio Marshall, barre di protezione del motore, valigie, bauletto, riscaldamento della sella, finiture cromate e un motore in argento metallizzato. Ovviamente il protagonista è il motore boxer da 1.800 cc ancora accreditato di 91 CV a 4.750 giri/min e sempre più di 150 Nm di coppia tra i 2.000 e i 4.000 giri/min. Rispetto alla R 18 First Edition qui l’elettronica assume un ruolo ancor più preponderante: confermati i riding mode, gli aiuti alla guida come l’ABS integrale, il controllo di trazione o la retromarcia, ma è l’infotainment a fare la differenza. Dietro al cupolino, infatti, trova posto il nuovo display TFT da oltre 10 pollici, dotato di connettività Bluetooth per lo smartphone con possibilità di visualizzare anche le informazioni del navigatore. Inoltre, come sulla tourer R 1250 RT, arriva il Cruise Control adattivo. La ciclistica, invece, non prevede stravolgimenti. All’anteriore lavora una forcella telescopica con steli da 49 mm, al posteriore un sistema cantilever con escursione di 120 mm su entrambi gli assi, con il cardano che simula un telaio rigido.

Ovviamente, la R 18 B condivide la parte meccanica con la Transcontinental, così come la dotazione tecnologica di aiuto alla guida. Per contro, la nuova R 18 B fa a meno del bauletto e, nello stile di una ''bagger'', offre tra l’altro un parabrezza basso, una sella più sottile e un motore nero opaco metallizzato. Per entrambe le versioni l’impianto audio è firmato Marshall, il produttore britannico di amplificatori, scelto dalle più importanti star del panorama musicale. Di serie la R 18 esce con altoparlanti a 2 vie integrati nella parte anteriore della carenatura ma tra gli optional ci sono anche Marshall Gold Series Stage 1 e Stage 2 sono disponibili per fornire un piacere di ascolto ancora più intenso. Fino a 4 altoparlanti e 2 subwoofer con 280 watt di potenza totale garantiscono una qualità sonora incomparabile.

Fin dal momento del lancio sul mercato, le nuove R 18 Transcontinental e R 18 B saranno disponibili in tutto il mondo come versioni esclusive R 18 Transcontinental First Edition e R 18 B First Edition. Esse combinano il look della R 18 con caratteristiche esclusive nella classica finitura nera con doppia striscia bianca. Ulteriori punti salienti sono le superfici appositamente progettate (pacchetto Chrome), le cuciture di alta qualità sul sedile e la scritta ''First Edition''. Anche in questo caso la personalizzazione sarà a “firma” Option 719. La gamma di accessori originali BMW Motorrad offre il massimo delle possibilità di personalizzazione per adattare la R 18 Transcontinental e la R 18 B al gusto personale. Le collezioni di design delle parti in alluminio fresato della R 18 e della R 18 Classic, realizzate in collaborazione con Roland Sands Design, sono disponibili anche per la nuova R 18 Transcontinental e la R 18 B. Al momento non sono ancora stati ufficializzati la data di commercializzazione e il prezzo ma vi terremo aggiornati