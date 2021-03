Recentemente abbiamo provato la BMW R 1250 GS aggiornata all’Euro5. Per sapere come va, vi rimandiamo alla nostra prova video, ma se volete sapere come proteggerla a dovere e come “renderla più luminosa”… a voi ci pensa Wunderlich con le sue proposte.

FARETTI SUPPLEMENTARI PER BMW R 1250 GS 2021 e R 1200 GS LC

Tra gli accessori più gettonati dai possessori di BMW GS troviamo i faretti supplementari, ideali per ampliare in modo uniforme il fascio luminoso offerto dal faro Led della 1250. Wunderlich propone due diversi modelli – entrambi a LED – a seconda delle esigenze e dei gusti. I fari supplementari ATON si presentano con una forma tonda, tradizionale, e ha il vantaggio che il set di montaggio non richiede alcun tipo di modifica al veicolo. Più ampio invece il fascio luminoso offerto dalla coppia di luci MICROFLOOTER, che hanno una forma più allargata e garantiscono un maggior illuminazione della strada di notte.

Entrambi i faretti sono disponibili in due colorazioni (argento o nero) ed entrambi a un prezzo di 409,06 euro.

PROTEZIONI PER IL MOTORE DELLA BMW R 1250 GS

PARACILINDRI Con oltre 30 anni di esperiena nella produzione di barre di protezione per i motori boxer, Wunderlich presenta il paracilndri VA. La struttura presenta 3 punti di contatto con il terreno e protegge i cilindri, il coperchio valvole e le sonde lambda. Come optional è possibile montare un collegamento tra i due lati dei paracilindri. Facile da montare, il sistema è in acciaio inox e non è compatibile con il puntale originale metallico di R 1250 R e R 1250 RS, mentre sulla R 1250 GS non è compatibile con la protezione blu per la levigatura. Disponibile in quattro colorazioni (acciaio inox, bianco, HP Blu e nero) il paracilndri VA è disponibile a un prezzo di 306,54 euro.

PROTEZIONI PER I PARACILINDRI.

Per proteggere il motore ci sono i paracilindri. Ma chi li protegge… i paracilindri? Wunderlich ha una proposta anche a questo, con le protezioni in plastica ad alta resistenza e antiscivolo. Il sistema di fissaggio in alluminio a quattro viti ne assicura una salda posizione sui parracilnidri e sulle barre protettive del serbatoio.

Il loro prezzo è di 81,91 euro, ma il loro intervento può farvi risparmiare diverse centinaia di euro necessari all’eventuale sostituzione dei paracilindri.

PROTEZIONE PER LA TESTATA DEI CILINDRI

In fuoristrada i sassi, i rami o una caduta su un terreno accidentato possono essere fatali per la testata dei vostri cilindri. Non solo: anche su strada il rischio è assai elevato. Per proteggere al meglio la tecnologia ShiftCam presente nel motore boxer, ecco la protezione in alluminio per la testata che, inoltre, funge anche da protezione per i paracilindri. Questo perché la protezione copre efficacemente il paracilindri da un contatto con il terreno. Con una piastra di metallo spessa 4 mm, il sistema è fissato mediante due morsetti a doppia vite.



Completo di tutti i componenti per il fissaggio, la protezione per la testata dei cilindri e per i paracilindri della BMW R 1250 GS è disponibile in un solo colore (nero anodizzato) a un prezzo di 204,94 euro.

COPERCHIO VALVOLE E CILINDRO

Wunderlich presenta una protezione aggiuntiva dei coperchi valvole per proteggere una parte sensibile del motore che, in caso di caduta, può rompersi e causare grossi problemi al motore. Ecco quindi che la protezione per il coperchio valvole e per il cilindro si caratterizza per un prodotto che “avvolge” il coperchio a una distanza minima. Realizzata in plastica resistente agli urti, al suo interno c0è un materiale elastico resistente alle cadute e alle altissime temperature.

La protezione del boxer da 1250 (disponibile per le R 1250 R, RS e RT) nel solo colore nero e a un prezzo di 224,52 euro.