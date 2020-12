Se siete a corto di idee regalo per i vostri amici motociclisti, che magari hanno anche una BMW nel loro garage, allora le proposte di Wunderlich potranno fare al caso vostro. L'azienda di accessori premium per le moto della Casa dell'Elica ha presentato il suo Calendario dell'Avvento virtuale: a questo link trovate ventiquattro caselle da scoprire ogni giorno fino al 24 dicembre, dietro le quali si celano tante promozioni ma anche altrettanti regali. Si stima un valore complessivo dei premi attorno ai 15.000 euro!

PROPOSTE PER TUTTI Le idee regalo di Wunderlich si suddividono per budget: se volete spendere attorno ai 50 euro allora ''MultiClamp'' farà sicuramente al caso vostro. Si tratta di un morsetto universale con un supporto snodabile a 360° che può essere abbinato a qualsiasi device elettronico: dalle action camera agli smartphone, ed è facilmente installabile su qualsiasi parte della moto. Se invece il vostro budget non supera i 100 euro, allora Wunderlich propone l'abbigliamento tecnico ''Pad Breeze'', composto da un paio di pantaloni, una maglietta a maniche lunghe e una a maniche corte. Sono capi che espellono l'umidità del corpo all'esterno, senza assorbirlo come farebbe una t-shirt in cotone dove, invece, l'effetto isolante si interrompe immediatamente e si inizia a sentire un forte gelo sulla pelle aumentando la possibilità di ammalarsi o di prendere una contrattura muscolare. Molto ampia invece la scelta tra gli articoli sopra i 100 euro, tra questi c'è anche la borsa portapacchi ''Elephant'' da 20 litri, pratica e resistente alle intemperie.