Yamaha TMax: impennare col maxi scooter è possibile? Sì, ma... (video)

Nei giorni scorsi ho provato la nuova versione di Yamaha TMax, il model year 2022 – trovate qui la prova – col maxi scooter che si è evoluto ulteriormente, guadagnando dotazioni tecnologiche – in primis il navigatore Garmin – e un appeal, se possibile, più sportivo, anche per merito di una posizione un po' più caricata in avanti. Sportivo sì, ma esibirsi in impennate col maxi di Iwata non è proprio per tutti... Anche se questo video dimostra che si può.

VEDI ANCHE

LA PROVA VIDEO Tanto di cappello allo stuntman, capace di prodursi in impennate infinite, col muso del maxi scooter che punta verso il cielo, ma è decisamente deprecabile l'uso di bermuda e infradito... Se Yamaha TMax vi interessa – spoiler – sappiate che questa sera esce la prova video. Non garantisco impennate, ma l'abbigliamento sarà più consono, giuro!

Pubblicato da Michele Perrino, 07/03/2022