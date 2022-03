Anche Yamaha punta sull'elettrico. le novità scooter in arrivo

Yamaha vira verso la mobilità elettrica. Con il piano "Switch On" in arrivo due scooter elettrici, Neo's ed E01 (ma non si chiamerà così)

Con il programma “Switch On”, chiaro il riferimento all’interruttore della corrente, Eric de Seynes, Presidente e CEO di Yamaha Motor Europe, ha annunciato l'ingresso della Casa dei Tre Diapason nel mondo della mobilità elettrica personale. All'anteprima di Switch ON, Yamaha ha rivelato alcuni dettagli dei suoi futuri modelli elettrici, illustrando come sono stati sviluppati per venire incontro alle esigenze di un'ampia gamma di clienti in un mondo in continuo cambiamento.Due nuovi scooter elettrici Yamaha in arrivo, ma non mancheranno anche le E-bike e non solo.

Yamaha E01

IL RITORNO DEL NEO’S Chi è stato giovane a cavallo degli anni 2000 avrà sicuramente familiarità con il nome NEO's, un ciclomotore che ha riscosso tantissimo successo. La sua rinascita, ovviamente a propulsione elettrica, non poteva che essere nella categoria “cinquantino equivalente”. Il nuovo NEO’s è stato presentato al Tokyo Motor Show 2019 come prototipo E02, ma rispetto a lui è cambiato non poco nel design, con fari circolari anteriori che ricordano molto quelli dell’antenato.

L’INNOMINATO Al fianco del NEO’s, seppur non nell’immediato, arriverà anche il primo scooter ''equivalente 125 cc'' di Yamaha, che metterà in mostra gli ultimi sviluppi ingegneristici e tecnologici dell'azienda. Basato sul prototipo E01, presentato anch'esso a Tokyo, questo modello ancora senza nome sarà il protagonista di un'attività di Proof of Concept che Yamaha avvierà in una grande città europea con un partner di scooter sharing. Ma non è tutto, perchè insieme ai partner Fantic e Motori Minarelli potrebbe passare dalla fase concept a quella di produzione in serie anche il B01, un nuovo prototipo ibrido che coniuga in modo intelligente la funzionalità S-Pedelec delle eBike con le prestazioni di un motorino e la capacità di affrontare con disinvoltura tutti i terreni urbani.

