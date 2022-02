Yamaha Off-Road Camp: una giornata a tutto "tassello"

Yamaha e fuoristrada un binomio che funziona… tanto da realizzare un’intera giornata in cui protagoniste saranno le gomme tassellate, su moto e non solo: nasce YamahaOff-Road Camp. La festa del fuoristrada, si terrà il 19 marzo 2022 sulla terra della pista di Maggiora – autodromo Pragiarolo. La off-road Arena si trasformerà nel luna park del tassello dove, dalle 9.30 alle 17:30, si assisterà all’apertura ufficiale della stagione e si avrà la possibilità di cimentarsi in test ride su strada con il Ténéré 700, in corsi di guida per tutti i livelli, nella prova degli ATV e i bambini, dai 6 anni in su, potranno sperimentare PW50, TTR50, TTR 125, in un’area dedicata.

PROVE GRATUITE Partecipare alla prima edizione dell’Off-Road camp e a tutte le attività proposte ègratuito, basterà solamente registrarsi alle attività che più interessano seguendo i link che troverete qui sotto. Per chi non ha ancora trovato il giusto feeling con il mondo del fuoristrada il corso easy, in collaborazione con Di Traverso Adventouring, è perfetto per acquisire la giusta dimestichezza con le basi in un tracciato facile, realizzato sul prato, con il supporto degli istruttori Yamaha. Per chi invece conosce già la disciplina non mancheranno livelli intermedi e avanzati per mettersi alla prova. Sarà inoltre possibile partecipare anche a test ride su strada, in sella al Ténéré 700, immaginati e realizzati con la finalità di fornire le prime basi di navigazione, grazie all’utilizzo dei Garmin Montana 700. Per effettuare la prova sarà necessaria la patente A

PREFERITE LE 4? Se la moto non è nelle vostre corde nessun problema, nel parco giochi dell’off-road c’è la soluzione. Sarà possibile infatti testare tutta la gamma ATV: dal versatile Wolverine® RMAX™2 1000 SE, allo spazioso Viking EPS, fino al compatto Grizzly 700 EPS SE e all’instancabile KODIAK 700. Per partecipare sarà ovviamente necessaria la patente di guida per i maggiorenni.

Yamaha Ténéré 700 World Raid nel deserto

MONDO RALLY E CHALLENGE Il Prologo Challenge è invece la sorpresa di Yamaha per i piloti del Ténéré Challenge 2022. Gli iscritti all’appuntamento, con la licenza in corso di validità, alle 12:00 entreranno in pista per conquistare la priorità nella scelta del numero di gara. Gli interessati potranno iscriversi al Prologo e di conseguenza al Ténéré Challenge il giorno stesso a Maggiora.

LE ALTRE ATTIVITÀ Presso Tom42, si potranno seguire delle sezioni formative di navigazione con un docente d’eccezione: Alessandro Botturi, il quale terrà speciali “lezioni” per far capire come utilizzare il Roadbook e strumenti per l’orientamento, darà suggerimenti preziosi e i primi rudimenti per non perdere la rotta, in ogni situazione. Anche i piccoli piloti potranno essere protagonisti del Camp: grazie al partner tecnico Junior Moto School, potranno partecipare a corsi pensati per loro per muovere i primi passi con Yamaha e assicurarsi una giornata all’insegna del divertimento. Le prenotazioni verranno gestite in loco direttamente nell’area kids predisposta nel paddock. L’Off-Road Camp sarà anche l’occasione per entrare nel vivo degli appuntamenti che Yamaha dedica all’off-road, insieme a pluricampioni del mondo, piloti professionisti e piloti per un giorno, e per lanciare l’edizione 2022 della YXZ1000R CUP. La pista Autocross sarà lo spazio per adrenalina e spettacolo: l’inimitabile Pol Tarres lascerà tutti i presenti con il fiato sospeso regalandoci un’esibizione ricca di emozione in sella a Ténéré 700. Per tutti gli appassionati il protagonista sarà il dinamico YXZ1000R, sul quale chi lo desidera potrà salire come copilota. L’off-road Arena ospiterà anche i giovani piloti dell’Accademy ACI Sport che da quest’anno con Yamaha e la YXZ1000R darà il via ad un progetto di avvicinamento dei giovani al mondo Rally. Grazie a questa partnership all’interno dell’area dedicata, anche Pirelli sarà presente per promuovere i propri prodotti. Prenderanno parte all’evento anche gli ambassador Simone Zignoli, Francesca D’Alonzo, i rappresentanti del Kamchatka Raid e tanti altri.

NORME COVID E REQUISITI Unici requisiti sono: green pass obbligatorio, in corso di validità; abbigliamento tecnico specialistico, protezioni e casco personali; patente A o B per la prova degli ATV (riservata ai maggiorenni); patente A per il test del Ténéré 700, licenza per chi parteciperà al Prologo del Ténéré Challenge. Per i test ride dedicati ai bambini è richiesta la presenza dei genitori che dovranno firmare lo scarico di responsabilità, le protezioni saranno fornite da JMS.

I LINK PER REGISTRARSI

- Corso easy: https://it.yamaha-motor.eu/testrideevent/booking/registration?eventID-Master=716059

- Tracciato Ténéré 700 off-road: https://it.yamaha-motor.eu/testrideevent/booking/registration?eventID-Master=716055

- Test ride Ténéré 700 on-road https://it.yamaha-motor.eu/testrideevent/booking/registration?eventID- Master=716057

- Test Ride ATV https://it.yamaha-motor.eu/testrideevent/booking/registration?eventID-Master=716061

Il programma e tutte le informazioni saranno disponibili su: https://www.yamaha-motor.eu/it/it/Experiences/Eventi-ProgettiSpeciali/off-road-camp/