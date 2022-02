Yamaha presenta la Ténéré 700 World Raid: caratteristiche e prezzo

Dopo l'enorme successo di Ténéré 700 e Ténéré 700 Rally Edition, Yamaha presenta Ténéré 700 World Raid, la moto adventure per lunghe distanze, progettata per offrire un mondo di possibilità completamente nuovo a tutti coloro che hanno lo spirito dell'avventura nella loro anima. Scopriamo come è fatta e in cosa si differenzia dalla versione base.

Yamaha Ténéré 700 World Raid

La Ténéré 700 World Raid è la moto adventure più estrema per lunghe distanze di Yamaha e, se parli di lunghi viaggi, la prima cosa che ti viene in mente è l'autonomia. Sulla World Raid ci sono 2 serbatoi con una capacità totale di 23 litri – contro i 16 litri della Ténéré standard – montati lateralmente e posizionati più in basso. La massa del veicolo è ulteriormente centralizzata, con una distribuzione ideale dei pesi tra anteriore e posteriore e un profilo più piatto a tutto vantaggio dei movimenti del pilota. L'autonomia stimata è di circa 500 km.

Yamaha Ténéré 700 World Raid in impennata

LA SELLA La Ténéré 700 World Raid presenta una nuova sella, da 890 mm, con un profilo molto più piatto per un passaggio più fluido nel raccordo tra la sella e serbatoio. Questo design consente al pilota di spostare facilmente il peso del corpo in avanti e indietro, adattandosi meglio sia per la posizione di guida eretta che da seduti. Il design in 2 parti della sella consente di rimuovere facilmente la sezione posteriore per consentire l'installazione di accessori come portapacchi o bagagli. La sella è realizzata con due tipi diversi di pelle, con una zona a grip elevato al centro e una più morbida per consentire libertà di movimento durante la guida.

Yamaha Ténéré 700 World Raid: la sella

STRUMENTAZIONE Sulla Ténéré 700 World Raid trova spazio anche una nuova strumentazione TFT a colori da 5'' è collegata alla Communication Control Unit (CCU) della moto che parla con l'app MyRide, offrendo la visibilità sul quadro strumenti centrale delle notifiche dei messaggi e delle chiamate in arrivo, mentre lo stato della batteria del cellulare viene sempre visualizzato non appena viene creata la connessione. I piloti della Ténéré 700 World Raid possono scegliere tra 3 diversi temi sulla nuova strumentazione TFT da 5'' a colori. Il tema Explorer del cruscotto presenta un design digitale che fornisce tutti i dati fondamentali della moto in uno stile moderno e facile da leggere. Il tema Street presenta un contagiri con quadrante circolare che conferisce un look più tradizionale, analogico, mentre il tema Raid si ispira al tipico roadbook da rally e presenta due odometri count-down indipendenti che permettono al pilota di vedere la distanza dal punto di riferimento successivo. A destra del cruscotto è alloggiata una presa USB tipo A che può alimentare i sistemi di navigazione o ricaricare dispositivi mobili.

Yamaha Ténéré 700 World Raid: la strumentazione

ABS A 3 MODALITÀ A dimostrazione della sua polivalenza e della propensione ad affrontare ogni tipo di terreno, la Ténéré 700 World Raid è dotata di un ABS a 3 modalità, selezionabili quando la moto è ferma tramite un apposito interruttore sul manubrio che attiva un menu specifico. In modalità 1 l'ABS è attivo su entrambe le ruote, mentre le modalità 2 e 3 sono state introdotte per la guida in fuoristrada. In particolare, la modalità 2 – sviluppata per la Ténéré 700 World Raid – prevede l'attivazione sulla sola ruota anteriore dell'ABS e la disattivazione sulla ruota posteriore. Questa è l'opzione consigliata per fondi come sentieri ghiaiosi, dove l'aderenza è molto bassa. La modalità 3, infine, disattiva completamente l'ABS. Il quadro strumenti indica quando le modalità 2 e 3 sono attive e il pilota può tornare immediatamente alla modalità 1 in qualsiasi momento, in movimento o da fermo, premendo un pulsante.

Yamaha Ténéré 700 World Raid: la forcella con escursione di 230 mm

SOSPENSIONI A LUNGA ESCURSIONE Per migliorare le prestazioni in fuoristrada le sospensioni della Ténéré 700 World Raid sono state aggiornate: la forcella KYB da 43 mm di nuova progettazione presenta un'escursione della ruota di 230 mm, 20 mm in più rispetto alla Ténéré 700. La nuova forcella è regolabile nel precarico, in compressione ed estensione. Per una maggiore durata in condizioni estreme, la forcella da 43 mm è dotate di un rivestimento Kashima dal caratteristico colore bronzo scuro, mentre i componenti interni della forcella extra light servono per ridurre al minimo il peso, nonostante la corsa superiore. Al posteriore troviamo un nuovo ammortizzatore con serbatoio piggyback con escursione maggiorata fino a 220 mm. Le caratteristiche di smorzamento della sospensione posteriore e la costante elastica sono stati tutti ottimizzati per offrire una guida confortevole su strada, insieme alla possibilità di sostenere i colpi più duri durante l'utilizzo in fuoristrada. Il nuovo ammortizzatore è dotato di un corpo in alluminio per una buona dissipazione del calore, mentre il serbatoio separato dell'olio previene la cavitazione. Il mono è regolabile nel precarico della molla, in compressione ed estensione. È stato introdotto anche un nuovo paracolpi in gomma per aumentare le prestazioni di assorbimento di energia in caso di fine corsa. Il peso della Ténéré 700 World Raid è di 220 kg col pieno.

AMMORTIZZATORE DI STERZO Di serie sulla Yamaha Ténéré 700 World Raid è montato anche un ammortizzatore di sterzo Öhlins. È montato vicino alla piastra superiore, così da permettere al pilota la regolazione – 18 livelli – in qualunque circostanza.

Yamaha Ténéré 700 World Raid: parabrezza e paramotore sono dedicati

ALTRI PARTICOLARI Sulla Ténéré 700 World Raid troviamo anche un parabrezza più alto di 15 mm, con deflettori laterali facili da rimuovere, e indicatori di direzione a LED. Le cover che circondano il radiatore e il pannello interno intorno al cruscotto sono realizzati in materiale composito di fibra di vetro. Le pedane del pilota sono più grandi, a sottolinere la propensione alla guida in offroad, offrendo una presa maggiore per gli stivali e riducendo la pressione sulle suole durante la guida su terreni estremi. Eliminando gli inserti in gomma di cui sono dotati i poggiapiedi diventano componenti orientati al rally per aspetto e prestazioni. Altre 2 componenti dedicate al fuoristrada sono infine il nuovo paramotore in alluminio in 3 pezzi – l'altezza da terra è di 250 mm – e la nuova griglia per radiatore: dotata di feritoie verticali come i modelli offroad Yamaha, questa nuova griglia è progettata per proteggere il radiatore dai detriti sollevati dalla ruota anteriore.

Yamaha Ténéré 700 World Raid: il motore CP2

Il bicilindrico in linea da 689 cc raffreddato a liquido CP2 è il cuore pulsante di tutte le Ténéré 700. Sono 74 CV a 9.000 giri/min e 68 Nm a 6.500 giri/min, abbinati a un cambio a 6 marce. La famiglia Ténéré 700 condivide anche il filtro dell'aria con condotto di aspirazione progettato per prevenire l'ingresso di polvere e detriti sollevati dalla ruota posteriore.



TELAIO E FRENI Anche il telaio tubolare a doppia culla in acciaio ad alta resistenza, il forcellone pressofuso in alluminio, le ruote in alluminio a 36 raggi e i freni wave – il doppio da 282 mm all'anteriore e il singolo da 245 mm al posteriore – con pinze Brembo sono condivisi da tutta la famiglia Ténéré 700. Infine anche gli Pneumatici Pirelli Scorpion Rally, 90/90-21 anteriore e 150/70-18 posteriore sono montati su tutta la gamma Ténéré 700.

Yamaha Ténéré 700 World Raid

ALTRI DETTAGLI Altri particolari come i fari anteriori e le luci posteriori a LED, il parafango anteriore con altezza regolabile di 5 mm e il manubrio conico in alluminio sono gli altri dettagli condivisi dalle 3 Ténéré.

Caratteristiche principali della Ténéré 700 World Raid

Doppio serbatoio con capacità di 23 litri

Sella in 2 pezzi ispirata al modello da Rally

Strumentazione TFT a colori da 5'' con connettività

ABS a 3 modalità

Forcella anteriore KYB da 43 mm dalle specifiche elevate, escursione di 230 mm con finitura Kashima da caratteristico color bronzo

Ammortizzatore di sterzo Öhlins regolabile

Ammortizzatore posteriore piggyback in alluminio, escursione di 220 mm

Parabrezza maggiorato con deflettori laterali facilmente rimovibili

Nuove pedane pilota con inserti in gomma

Nuova griglia radiatore

Motore CP2 EU5 a coppia elevata

Nuovo design della scatola filtro progettato per prevenire l’ingresso di polvere

Caratteristiche condivise della famiglia Ténéré 700

Fari anteriori e luci posteriori a LED

Parafango anteriore con altezza regolabile (5 mm)

Freni a disco anteriori ''wave'' da 282 mm, pinze Brembo, ABS

Freno a disco posteriore ''wave'' da 245 mm, pinza Brembo, ABS

Telaio tubolare a doppia culla in acciaio ad alta resistenza

Forcellone in alluminio pressofuso

Ruote leggere in alluminio a 36 raggi

Manubrio conico in alluminio

Pneumatici Pirelli Scorpion Rally, 90/90-21 anteriore 150/70-18 posteriore

Motore CP2 EU5 a coppia elevata

Scatola del filtro dell'aria con condotto di aspirazione rivolto in avanti

Yamaha Ténéré 700 World Raid: è disponibile blu o nera

Yamaha offrirà la nuova Ténéré 700 World Raid in 2 colorazioni. Icon Blue è ispirato alle moto da competizione ufficiali e presenta pannelli carrozzeria blu, pannelli laterali con accenti gialli e cerchi blu. La versione Midnight Black presenta un'immagine minimalista, caratterizzata da una carrozzeria e da cerchi completamente neri. Le consegne ai concessionari Yamaha inizieranno a partire da maggio 2022 e la Ténéré 700 World Raid sarà proposta al prezzo di listino di 12.599 Euro. Tra gli accessori originali per tutte le versioni di Ténéré 700 troviamo le borse laterali in alluminio, la protezione per il fanale, la borsa impermeabile per il serbatoio e un sistema di scarico Akrapovic, mentre la linea di abbigliamento Yamaha Adventure comprende giacche e pantaloni per uomo e donna, oltre a una selezione di felpe con cappuccio, T-shirt, guanti e altro ancora.

Pubblicato da Michele Perrino, 15/02/2022