E voi guidate così sul bagnato? Il poliziotto giapponese impressiona (video)

Per guidare sul bagnato occorre sensibilità e lo sa bene il protagonista di questo video, un poliziotto giapponese alla prova tra i birilli con quella che sembra una Honda VFR800 modificata. Tanta velocità e una guida decisa, roba che anche sull'asciutto...

CHE RITMO! A dispetto dell'asfalto bagnato – in alcuni ci sono vere e proprie pozze d'acqua – questo pilota non sembra soffrire l'asfalto viscido, anzi, guida con decisione, entrando in curva veloce. La moto, che ha tutta l'aria di essere una Honda VFR800 con manubrio rialzato e vistose protezioni paratelaio, non sembra affatto soffrire l'acqua. Per trovare qualcosa di simile – ma ancor più impressionante per le velocità – dobbiamo andare al video di Andy Carlile al Nurburgring – che detiene il record per le moto su asciutto con 7'10'' – ma sembra essere velocissimo anche su bagnato. E voi, come guidate sul bagnato?

Pubblicato da Michele Perrino, 09/03/2022