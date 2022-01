EQ ForFour ai saluti: la compatta Smart cede il posto al City SUV elettrico?

ORE CONTATE PER LA SMART FORFOUR EV? Bad news dal Regno Unito per la Smart EQ ForFour, che è stata depennata dai listini in vista del lancio, entro fine anno, del City SUV a zero emissioni derivato dal Concept #1. Per il momento la notizia della fine distribuzione è stata confermata in Inghilterra, ma il destino dell’elettrica quattro porte di Smart sembra segnato anche nel resto del Vecchio Continente. La EQ ForFour era in vendita dal 2017, quando è stata lanciata come ForFour Electric Drive. Sottoposta a un restyling nel 2019 che ha interessato stile e interni, il suo motore elettrico da 82 CV e la batteria da 17,6 kWh sono rimasti invariati, assicurandole un'autonomia di circa 110 km, significativamente inferiore e meno competitiva rispetto a rivali come la Renault Zoe. Secondo quanto riferito, la produzione della ForFour elettrica si è conclusa a dicembre presso lo stabilimento sloveno di Novo Mesto del partner produttivo Renault, anche se la gemella francese Twingo ZE, con cui condivide gran parte della tecnologia rimane in vendita in molti mercati europei.

Fine produzione Smart EQ ForFour: il SUV compatto Concept #1 CANTO DEL CIGNO ANCHE PER LA EQ FORTWO? Quindi, oggi la EQ ForTwo rimane l'unico modello Smart in vendita Oltremanica, in versione hard-top e cabrio; accadrà così anche da noi? Probabile che questa strategia di vendita sia destinata a cambiare entro la fine del 2022 quando arriverà la versione di produzione del Concept #1 SUV. Un modello destinato a dare una svolta al marchio e che, probabilmente, sarà il primo di una famiglia tutta nuova e tecnologicamente più avanzata. Il SUV elettrico compatto, presentato al Motor Show di Monaco di settembre 2021, diventerà il primo veicolo a zero emissioni interamente progettato da Smart. Ma sarà anche il primo modello lanciato con la collaborazione dei cinesi di Geely, che ora possiede il 50% del marchio. Tuttavia, secondo i termini della partnership, Mercedes continuerà a guidare il design e lo stile dei futuri modelli, mentre in Cina penseranno alla parte di ingegneria.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/01/2022