DUE MESI AL REVEAL Sono passati circa due mesi da quando Smart ha pubblicato i primi bozzetti relativi al suo nuovo SUV elettrico; con l’immagine pubblicata oggi, continua la campagna di teasing della casa tedesca per la sua prima vettura di dimensioni “normali”. Reveal ufficiale al salone di Monaco che si terrà a settembre. Dopo la joint venture del 2020, che ha diviso la proprietà tra Mercedes e il colosso cinese Geely, quest’auto rappresenta il primo passo per l’ampliamento della gamma non solo in altri segmenti, ma con un posizionamento verso l’alto, nel settore premium.

PICCOLA DI LUSSO Nei prossimi anni smart diventerà un brand ancor più di lusso e tecnologico, con modelli ricercati, sofisticati e di grande qualità. Nella fattispecie, la foto mostra l’auto vista dall’alto, con il grande tetto panoramico che lo fa sembrare quasi “sospeso” sulla carrozzeria, e caratterizzato da motivi rettangolari di dimensioni variabili disegnati sul vetro. La scelta del colore oro per il tetto e i montanti posteriori è un ulteriore segno dell’impronta luxury del marchio.

L’AUTO Sviluppata sul medesimo pianale SEA (Sustainable Experience Architecture) di Volvo C40 e Lynk & Co. Zero, la nuova smart sarà un SUV elettrico al 100%. Nessun dettaglio specifico per l’auto, ma la piattaforma di Geely può montare un sistema di ricarica a 800V capace di assicurare - da colonnine adatte - 100 km extra in cinque minuti. Il taglio massimo delle batterie che possono essere alloggiate sotto il pianale è di 110 kWh, con autonomie che superano di slancio i 700 km. I motori possono avere potenze fino a 540 CV su un solo asse, e di 815 CV su due assi. Difficile che un SUV cittadino come questo possa arrivare a cifre del genere, ma almeno sappiamo fin dove potrebbero spingersi i progettisti tedeschi...