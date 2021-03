ARRIVA L’ESTATE Si avvicina la bella stagione, e puntuali come la prova costume arrivano anche le nuove serie speciali di smart, che proseguono nella tradizione della casa tedesca: tiratura limitata, dotazione sfiziosa, look distintivo.

SMART EQ FORTWO MATTRUNNER

Per quella che smart definisce “collezione primavera-estate 2021”, due sono le edizioni limitate in arrivo. La prima, realizzata sull’allestimento pulse e disponibile in soli 300 esemplari, è la smart EQ fortwo mattrunner. L’elemento distintivo principale è la carrozzeria in color argento matte (opaco), che ne sottolinea la sportività, accentuata dai cerchi in lega esclusivi Brabus da 16’’ e dalla consolle in look simil fibra di carbonio.

DOTAZIONE E PREZZO Di serie l’auto comprende la telecamera posteriore con i sensori di parcheggio, i fari full LED, il tetto panorama e il “pacchetto invernale” con i sedili riscaldabili. Incluso anche il pacchetto Exclusive, che comprende luci ambientali e sistema multimediale smart connect. La smart EQ fortwo mattrunner è disponibile a partire da 30.695 euro per versione con caricatore di bordo da 4,6 kW, e 31.195 euro con caricatore da 22 kW per le colonnine fast charge.

SMART EQ FORTWO CABRIO SUITEGREY

Il secondo modello speciale è in realtà il ritorno di un besteller, disponibile questa volta solo in allestimento cabrio, e solo in 200 esemplari. La scelta della carrozzeria è tra il total white e total grey; per tutte, capote Brabus grigia, come i cerchi in lega da 16’’.

DOTAZIONE E PREZZO Il modello su cui è basata è la fortwo cabrio prime. Di serie, il winter package con sedili riscaldabili, telecamera e sensori di parcheggio, luci ambientali, infotainment media system connect e i fari full LED. Listino che parte da 34.195 euro per il modello con caricabatterie da 4,6 kW, e che sale a 34.695 euro per quello con caricabatterie da 22 kW.