Smart #1, scopri il nuovo SUV elettrico in diretta streaming

Il grande giorno è finalmente arrivato, oggi giovedì 7 aprile il mondo farà conoscenza con Smart #1, il primo SUV del marchio che ha stravolto la filosofia di citycar, il SUV elettrico che vuole diventare una leggenda, proprio come Smart ForTwo prima edizione. Appuntamento con la world premiere in streaming oggi pomeriggio alle ore 18. Clicca qui per la diretta video.

MADE IN CHINA Grazie ai numerosi avvistamenti nel corso dei mesi, grazie soprattutto al reveal della concept car all'IAA Mobility di Monaco a settembre 2021, di Smart #1 già conosciamo non solo il nome, ma anche le proporzioni esterne. Dal prototipo, il modello di serie - costruito in partnership con Geely - si allontanerà in alcuni dettagli di design e - soprattutto - nelle soluzioni interne, con ogni probabilità leggermente più convenzionali a quelle espresse dalla concept stessa.

SMART BATTERY Già note anche le proprietà del powertrain. Smart #1 equipaggiata di motore elettrico singolo (da 270 cv?) e pacco batteria che nella sua configurazione più performante contiene oltre 60 kWh, per un grado di autonomia di oltre 400 km. La tecnologia di ricarica a 800 Volt dovrebbe inoltre permettere il recupero dell'80% dell'energia in meno di 30 minuti. Sintonizziamoci all'ora X per scoprire tutte le altre sue caratteristiche.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/04/2022