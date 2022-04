Smart #1, fatto per essere il numero uno. Tutto sul nuovo SUV elettrico

Non è solo un modo di dire, che il crossover elettrico Smart #1 rappresenti l'inizio di una nuova era per il brand. Perché è la prima auto sviluppata sotto la proprietà congiunta Daimler-Geely, perché segna il definitivo passaggio di Smart a Costruttore completamente elettrico. Guarda la mini video preview e sfoglia la ricca fotogallery.

Nuova Smart #1 si basa sulla nuovissima architettura elettrica di Geely, che si chiama SEA e che sarà alla base della futura gamma Smart, da qui il numero 1. Tutte le nuove Smart utilizzeranno la nomenclatura numerata ''#'', che posizionerà i prodotti in ordine cronologico, piuttosto che per dimensione o per segmento.

BATTERIA Su Smart #1 è installata una batteria da 66 kWh, per un'autonomia dichiarata fino a 440 km. È probabile che anche opzioni di batteria più economiche e più piccole saranno disponibili nel tempo. Con una capacità di ricarica rapida in DC da 150 kW, la batteria può essere ricaricata dal 10 all'80% in meno di 30 minuti, mentre un caricabatterie AC da 22 kW restituirà una carica del 10-80% in circa tre ore.

MOTORE La batteria alimenta un unico motore montato posteriormente da 272 CV ​​e 343 Nm di coppia. Smart non ha delineato un tempo da 0 a 100 km/h, mentre ha confermato una velocità massima di 180 km/h. Con un peso di 1.820 kg, la #1 dovrebbe in ogni caso essere in grado di coprire lo sprint in meno di...7 secondi?

Lo stile è molto vicino a Concept #1, con superfici lisce, una firma di illuminazione minimalista nella parte anteriore e posteriore, un design elegante del tetto che scende in picchiata sui montanti C, cerchi in lega da 19 pollici.

DIMENSIONI Con i suoi 4,27 metri di lunghezza, la #1 è - per ora - la Smart più grande di sempre. E a differenza della Concept #1 a quattro posti, il modello di produzione è un SUV omologato cinque posti. All'abitabilità contribuisce il passo di 2,75 metri, relativamente lungo in rapporto alle dimensioni esterne. Secondo la Casa, benché la carrozzeria misuri quanto quella di una Mini Countryman, all'interno c'è tanto spazio quanto a bordo di Mercedes Classe E berlina. Spazio per persone e per oggetti: vano anteriore da 15 litri, bagagliaio posteriore da 411 litri.

INTERNI Il look contemporaneo si esprime pure all'interno. Il cruscotto è dominato da un touchscreen centrale da 12,8 pollici, l'infotainment può essere aggiornato tramite aggiornamenti software via etere. La suite tecnologica è completata da cruscotto digitale Full HD da 9,2 pollici ed head-up display da 10 pollici.

ADAS Gli standard di guida autonoma di livello 2 vengono centrati grazie a un pacchetto che include cruise control adattivo con stop and go, assistenza al mantenimento della corsia, monirotaggio angolo morto, assistenza in autostrada e ingorghi, parcheggio automatico e fari abbaglianti adattivi. Per la sicurezza passiva, di serie sette airbag.

Smart non ha ancora formulato i prezzi esatti, ma ha assicurato che la #1 competerà con avversaie come Hyundai Kona Electric e Volkswagen ID.3, implicitamente citando una soglia di partenza di poco superiore ai 30.000 euro. Start della produzione verso fine 2022, prime consegne dal 2023.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/04/2022