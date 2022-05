smart #1 launch edition: aperti i preordini del piccolo (?) SUV elettrico

Presentato all’inizio di aprile, il nuovo SUV elettrico targato smart segna una piccola, ma grande rivoluzione per la casa tedesca (che fa parte del gruppo Mercedes-Benz): con i suoi 4,27 metri di lunghezza è infatti la smart più grande di sempre, ma anche la più tecnologicamente avanzata.

smart #1 launch edition, aperti i preordini

EDIZIONE SPECIALE Il cammino verso la commercializzazione comincia con l’annuncio di una serie limitata, disponibile in 1.000 esemplari in tutta Europa, di cui 150 destinati al mercato italiano, e che è possibile prenotare già oggi presso uno dei partner di smart presenti sul nostro territorio (trovate l’elenco a fondo pagina).

COM’È FATTA All’esterno smart #1 launch edition si caratterizza per la carrozzeria di color bianco (anzi, digital White), con finiture a contrasto color oro matte, e cerchi in lega da 19” che riprendono il disegno della bandiera a scacchi. Sotto le portiere posteriori, nella profilatura dorata che corre lungo la fiancata, si trova il badge “launch edition” che caratterizza l’auto. Di serie il tetto panoramico in vetro a tutta lunghezza.

VEDI ANCHE

smart #1 launch edition, il tetto panoramico di serie

INTERNI ESCLUSIVI La combinazione bianco e oro torna anche in abitacolo: sedili, tunnel centrale e pannelli porta sono in pelle e tessuto tecnico total white, mentre plancia e braccioli delle portiere riprendono il matte gold. In pelle nera il rivestimento superiore della plancia e la corona del volante. Sul tunnel centrale sospeso, chiamato Aerobridge, spicca il badge “1 of 1000”.

smart #1 launch edition, il badge nell'Aerobridge

HIGH-TECH Full optional la dotazione tecnologica, che prevede schermo touch centrale da 12,8”, strumentazione dietro il volante da 10,7”, telecamera a 360° con assistente di parcheggio, impianto stereo Beats, ricarica wireless per gli smartphone, luci ambientali, fari a matrice di LED e animazioni luminose al posteriore. Gli ADAS comprendono la guida autonoma di secondo livello in autostrada, mentre gli aggiornamenti software che riguardano software e infotainment sono over-the-air, ossia tramite internet (come gli smartphone).

smart #1 launch edition, il posto guida

DOVE PRENOTARLA Ecco l’elenco dei partner commerciali di smart Italia dove è possibile da oggi prenotare la propria smart #1 launch edition:

Autoindustriale Bolzano Autotorino Pordenone Autotorino Torino Autotorino Modena Autotorino Luisago Barbuscia Pescara Bonera Brescia Carraro Treviso City Car Sesto Fiorentino Comer Sud Misterbianco Crema Diesel Lodi F3 Motors Reggio Calabria Gino Rivoli Gino Livorno L'auto Frosinone Luxcar Pesaro Maldarizzi Automotive Modugno Merbag Milano Mercedes-Benz Roma Roma Minimax Napoli Novelli Genova Paradiso Lamezia Terme R Star Palermo Rossi Narni Scalo Safra Motor Rende Sirio Teramo Special Car Elmas Stefauto Bologna Trivellato Torri Di Quartesolo Ugo Scotti Siena Venus Milano

smart #1 launch edition, visuale di 3/4 anteriore

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA L’ordine per la propria smart #1 launch edition prenotata oggi dovrà essere confermato a settembre, quando verranno pubblicati i listini ufficiali (il prezzo definitivo dell’auto ancora non si conosce, ma dovrebbe aggirarsi attorno ai 35-40mila euro), mentre le consegne sono previste a febbraio del prossimo anno.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/05/2022