Smart #1 Brabus: SUV elettrico al peperoncino!

Alcuni giorni fa, il sito media cinese di Smart pubblicava le prime immagini di nuova Smart #1 Brabus. Le foto del crossover elettrico ad alte prestazioni anticipano - di fatto - il debutto ufficiale dell’auto fissato per venerdì 26 agosto 2022, in concomitanza con Motor Show di Chengdu. Rispetto alla #1 che abbiamo avuto modo di conoscere qualche tempo fa (qui il nostro approfondimento), la versione sportiva Brabus si distingue per alcuni dettagli estetici dal look racing. Paraurti anteriore e posteriore esclusivi, minigonne laterali ben marcate e due inedite prese d'aria sul cofano per un miglior raffreddamento del propulsore elettrico. All’elenco si aggiungono anche lo spoiler sul retro, il tetto a contrasto, i cerchi in lega maggiorati e le finiture rosse.

Smart #1 Brabus: SUV elettrico ad alte prestazioni

QUANTA POTENZA! Questi tratti salienti si trovano anche all'interno, dove spiccano sedili sportivi con fianchetti ben profilati e l’immancabile logo Brabus stampato sui poggiatesta. Pochi cambiamenti invece per il sistema di infotainment, con strumentazione digitale da 12,3 pollici e display principale da 9,2. Stando alle primissime informazioni, #1 Brabus sarà spinta da due motori elettrici (uno per ogni asse). La potenza potrebbe attestarsi intorno ai 400 CV (la versione ''standard'' ne conta 272), con uno 0-100 km/h coperto in circa cinque secondi. In confronto, Volkswagen ID.4 GTX raggiunge i 100 orari in 6,2 secondi (qui il nostro video). Potenziati anche sospensioni e impianto frenante del SUV elettrico.

VEDI ANCHE

Smart #1 Brabus: gli interni

IPOTESI PREZZI Più potenza significa però anche meno autonomia! Se Smart #1 può viaggiare per circa 440 km con una sola ricarica, per la declinazione sportiva Brabus è lecito attendersi un valore di percorrenza decisamente inferiore. Sebbene siano ancora pochissime le informazioni ufficiali relative al nuovo hot-SUV di Smart, alcuni media inglesi riportano che il prezzo di lancio della #1 Brabus potrebbe essere di 32.000 sterline (circa 38.000 euro al cambio attuale). Ancora nessuna informazione su un’ipotetica data di lancio in Europa.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 26/08/2022