Wey Coffee 01, in video dal Salone di Parigi il debutto del SUV plug-in

Si prepara a sbarcare in Europa il brand premium di Great Wall Motors con un SUV di segmento D e motorizzazione PHEV. Eccolo in video

Wey è il brand con cui il costruttore cinese Great Wall Motors si prepara a debuttare in Europa nel segmento premium, e lo fa dal Salone dell’Auto di Parigi con Coffee 01: un modello dalle dimensioni generose, un SUV di segmento D che misura 4.870 x 1.960 x 1.690 mm, con un passo di 2.910 mm e una massa complessiva di 2.220 kg (che diventano 2.265 nella versione con tetto apribile).

Wey Coffee 01, visuale di 3/4 anteriore

INTERNI DI LUSSO Curato e raffinato l’abitacolo, dove abbondano materiali pregiati e sostenibili. Dietro il volante si trova un piccolo quadro strumenti digitale da 9,2”, mentre a centro plancia spicca il grande schermo da 14,6” dell’infotainment, sotto cui è posizionato un terzo schermo (9”) dedicato alla gestione del climatizzatore. Da ultimo, un head-up display da 7,5” davanti al conducente proietta i principali dati dell’auto.

Wey Coffee 01, autonomia in elettrico di quasi 150 km

TANTA TECNOLOGIA L’architettura digitale dell’auto si basa sul sistema “Coffee Intelligence”, che sfrutta il chip Qualcomm Snapdragon 8155: a bordo troviamo connettività 5G, Wi-Fi, sistemi di riconoscimento facciale, aggiornamenti over-the-air, riconoscimento di oggetti 3D lungo la strada, guida assistita di secondo livello e telecamere a 360°.

Wey Coffee 01, il posto guida

MOTORIZZAZIONE IBRIDA La scelta della motorizzazione è caduta su un powertrain ibrido plug-in, nel quale un 2.0 quattro cilindri turbo benzina da 204 CV è abbinato a due motori elettrici da 184 CV, per una potenza combinata di 470 CV (350 kW). La coppia massima erogata è di ben 847 Nm. Da sportiva le prestazioni: velocità massima di 235 km/h (135 in modalità solo elettrica), e scatto da ferma a 100 km/h in 5 secondi (7 nella modalità EV).

Wey Coffee 01, interni e materiali premium

UN’AUTO AUTONOMA Davvero generosa, per una ibrida plug-in, la capacità delle batterie, da ben 41,8 kWh (taglio analogo a quella di una elettrica pura come la Jeep Avenger, al suo debutto al Salone di Parigi), che le consentono un’autonomia in modalità elettrica di 146 km. Oltre alla ricarica in corrente alternata a 11 kW, Coffee 01 può essere ricaricato anche in corrente continua fino a 50 kW (altra rarità per vetture con questa motorizzazione).

Wey Coffee 01, un momento della conferenza stampa di Parigi

QUANDO ARRIVA Le prime consegne di Wey Coffee 01 sono previste per l'inizio del prossimo anno, inizialmente in Germania, dove il prezzo è fissato, per l’allestimento “base” Luxury, a 55.900 euro. Nella seconda metà del prossimo anno arriverà invece il Coffee 02, SUV plug-in destinato invece al segmento C.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 18/10/2022