BYD Tang, a Parigi il SUV a 7 posti con più di 500 cavalli! Eccolo in video

Dopo il C-SUV Atto 3 e la berlina sportiva Han, la proposta di BYD per il Salone di Parigi 2022 si completa con Tang, SUV premium che si colloca senza esitazioni nel settore del segmento E. Anche in questo caso, il nome dell’auto è quello di una di antica dinastia cinese.

BYD Tang, particolare della calandra

DIMENSIONI E LOOK Misura 4.870 mm da un paraurti all'altro, è larga 1.950 mm e alta 1.725 mm, con un passo di 2.820 mm. La linea è discretamente personale, quasi muscolosa, a cominciare dalla enorme calandra trapezoidale sovrastata dalla ''dragon face'' che caratterizza tutti i modelli del produttore cinese. Sinuoso il profilo (almeno considerato la non indifferente stazza dell'auto), e ben riuscito in particolare il terzo montante nero, che prosegue fino al lunotto e fa sembrare il tetto meno pesante, e quasi sospeso.

BYD Tang, visuale di 3/4 anteriore

INTERNI DI LUSSO Lussuoso e molto curato l'abitacolo, con una plancia lineare e il grande schermo centrale dell'infotainment che, come sulle altre BYD presenti in fiera, ruota di 90° con la pressione di un tasto, alternando la modalità ritratto a quella panoramica. Tanti i dettagli eleganti e ben studiati, dal pomello del selettore di marcia retroilluminato alle imbottiture dei sedili, passando per le luci ambientali che cambiano colore dinamicamente.

BYD Tang, particolare del selettore di marcia retroilluminato

SPAZIOSA In Europa BYD Tang arriva nella configurazione a sette posti, con gli ultimi due che si nascondono nel pavimento. Sono regolabili nell’inclinazione, e il meccanismo per aprirli e chiuderli è ben gestito da una leva sullo schienale. Scorrono in avanti anche i sedili della seconda fila (anch’essi regolabili nell’inclinazione), per far salire dietro i passeggeri. Nella configurazione a 7 posti il bagagliaio ha una capacità di 235 litri, che diventano 940 con due file di sedili, e arrivano a 1.655 con tutti gli schienali abbassati.

BYD Tang, il bagagliaio

CHE SCATTO! Il powertrain di BYD Tang è lo stesso della berlina Han, con due motori elettrici - uno per asse, per una potenza complessiva di 516 CV (380 kW). Lo “zero-cento” è coperto in soli 4,6 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 180 km/h. Le batterie blade alloggiate sotto il pianale hanno una capacità di 86 kWh, che garantiscono alla non leggerissima Tang una percorrenza di circa 400 km (ciclo misto WLTP).

BYD Tang, visuale di 3/4 anteriore

QUANTO COSTA Non ancora annunciato il prezzo per l’Italia (dove arriverà comunque non prima del prossimo anno), mentre in Francia può già essere ordinata a 71.800 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 18/10/2022