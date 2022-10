BYD Atto 3, quanto è sicuro il nuovo SUV cinese? Il video dei crash test

Ai test Euro NCAP, 5 stelle per BMW Serie 2 Active Tourer e X1, Mazda CX60, Mercedes EQE e Seat Ibiza. E la new entry asiatica?

Fidati delle automobili cinesi. No, non è ironia. Dipende, almeno, da quali automobili. I luoghi comuni sono duri da sfatare ma il settore auto evolve a ritmi impressionanti. E a Oriente, la velocità è persino superiore. Tra i primi prodotti con cui BYD, il marchio del Dragone che si fa conoscere al Salone di Parigi, aggredisce i mercati europei, figura un SUV elettrico di medie dimensioni. Si chiama Atto 3 e fa subito capire di che pasta è fatto. Sottoposto ai severi test Euro NCAP, BYD Atto 3 supera la prova a pieni voti. Punteggio di cinque stelle, e tanti saluti ai luoghi comuni. Sotto, il video dei test di laboratorio.

TORTURE CINESI Dai ''maltrattamenti'' ricevuti dagli ingegneri dell'Ente europeo di certificazione (in calce all'articolo, il report completo in PDF), BYD Atto 3 esce a testa alta. Molto buona la valutazione sia in materia di protezione degli occupanti adulti (score del 91%), sia di protezione dei bambini (89%). Qualche lacuna, semmai, nei test degli utenti vulnerabili (rating del 69%): se il paraurti offre una buona protezione alle gambe dei pedoni, risulta scarsa quella della regione pelvica. Grazie al buon funzionamento di sistemi elettronici di sicurezza attiva come frenata automatica di emergenza e supporto al mantenimento di corsia (punteggio del 74% alla voce ADAS), BYD Atto 3 si aggiudica comunque il titolo di auto sicura.

VEDI ANCHE

IL PAGELLONE La sesta tornata di test Euro NCAP ha esaminato in tutto 8 modelli. Insieme a BYD Atto 3, cinque stelle anche per BMW Serie 2 Active Tourer e X1, Mazda CX60, Mercedes EQE e Seat Ibiza. Una stella in meno, invece, per Citroen C5 X e Mobilize Limo.

Allegato Dimensione euroncap-2022-byd-atto-3-datasheet.pdf 6033 Kb

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/10/2022