Accordo tra BYD e Sixt per una mobilità sempre più pulita (anche a noleggio)

Destini e storie che si intrecciano e si incrociano, quasi mai per caso: non più tardi di una decina di giorni fa abbiamo riportato la strategia di Sixt per la transizione a una mobilità sempre più sostenibile, anche nel settore dei servizi di noleggio premium, e che prevede - tra le tante cose - anche la conversione elettrica della propria flotta di veicoli (tra il 70% e il 90% entro il 2030). Parallelamente, settimana scorsa il costruttore cinese BYD ha presentato i suoi primi tre veicoli - elettrici, ovviamente - per il mercato europeo, nel quale si prepara a debuttare quest’anno.

Sixt apre le prime filiali in Canada

LA COLLABORAZIONE Storie che si intrecciano, dicevo, perché BYD e Sixt hanno appena firmato un accordo a lungo termine: la società di noleggio si è infatti impegnata a ordinare circa 100mila veicoli elettrici di BYD, che da qui al 2028 andranno ad aggiungersi alla flotta di Sixt. Il primo modello di BYD disponibile ai clienti di Sixt sarà Atto 3, SUV elettrico compatto a trazione anteriore, con motore da 204 CV e autonomia di circa 420 km, assicurata da una batteria da 60 kWh. Le auto elettriche di BYD saranno disponibili inizialmente in Germania, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito già alla fine di quest’anno, con il resto delle filiali - Italia compresa - che seguiranno nel 2023. L’esperienza di BYD nelle infrastrutture di ricarica, infine, si sposa con la volontà di Sixt di realizzare una sua rete di colonnine per clienti e filiali, e non è escluso che le due società decidano di collaborare anche in questo ambito.

Byd e Sixt, l'accordo tra Michael Shu, General Manager di BYD e Vinzenz Pflanz, Chief Business Officer di Sixt SE

LE DICHIARAZIONI Michael Shu, General Manager e Managing Director di BYD per l’Europa: “SIXT è la società di autonoleggio con il valore del marchio in più rapida crescita al mondo, ed è un partner chiave molto importante per BYD. La nostra visione condivisa ci permette di costruire insieme i nostri sogni di rispetto per l’ambiente. Miriamo a ispirare i clienti SIXT con i nostri ultimi prodotti e la nostre innovazioni nella tecnologia EV”. Vinzenz Pflanz, Chief Business Officer di Sixt SE: “Con oltre un milione di unità prodotte da gennaio ad agosto 2022, BYD è il più grande produttore di veicoli al mondo nel settore dell'eMobility. L'accordo con BYD è una pietra miliare importante per mantenere la nostra promessa di mettere in strada un numero significativamente maggiore di auto elettriche''.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/10/2022