Elezioni 2022, gli sconti Sixt per chi noleggia un'auto per tornare a casa a votare

La compagnia di autonoleggio propone tariffe agevolate per gli italiani che vogliono rientrare a casa per votare il prossimo 25 settembre

Comunque la si pensi, su qualunque simbolo pensate di mettere la croce il prossimo 25 settembre 2022, l’importante è andare a votare ed esercitare uno dei diritti più importanti che abbiamo come cittadini.

SIXT Diamod Lounge a Milano Malpensa

L’OFFERTA DI SIXT Molti italiani vivono in comuni diversi da quello di residenza, e nell’imminenza della scadenza elettorale faranno ritorno a casa. Per aiutarli interviene anche Sixt, una delle più importanti società di autonoleggio che operano anche in Italia: per agevolare lo spostamento verso il comune di residenza, tutti i cittadini italiani che dal 5 al 25 settembre noleggeranno - attraverso il sito web sixt.it o tramite la app - una vettura per un periodo che va dal 22 al 25 settembre, con restituzione entro il 27 settembre, riceveranno uno sconto fino al 25%. L’auto può essere presa e restituita in una delle quaranta sedi italiane, situate nei principali aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei centri urbani più popolosi.

LE DICHIARAZIONI “L’attenzione alle esigenze del cliente è per Sixt un fattore di primaria importanza”, ha dichiarato Angelo Ghigliano, Vice President & Managing Director di SIXT Italia, Responsabile per Operation, Fleet, Performance & Skills, Sales e Marketing. “Per questo motivo desideriamo agevolare gli elettori italiani nel compimento del proprio dovere civico, offrendo loro una soluzione di trasporto vantaggiosa che, in più, permette di organizzare il viaggio a proprio piacimento, secondo i propri orari, le proprie necessità, ma anche secondo le proprie preferenze alla guida”.