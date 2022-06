Sixt, l’impegno per l’Ucraina: tre assunzioni negli uffici di Milano

Sixt, uno dei principali protagonisti del mercato del noleggio auto, si è concretamente attivato per assumere tre persone provenienti dall’Ucraina. I nuovi assunti, che rientrano nel programma di ampliamento dell’organico aziendale, svolgeranno il ruolo di rental sales agent, con il compito di assistere i clienti in ogni fase del noleggio dell’auto, e lavoreranno negli uffici milanesi di Sixt, situati negli aeroporti di Malpensa e Linate, nonché alla Stazione Centrale.

IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE L’iniziativa risponde a una proposta del Centro di Mediazione al Lavoro del Comune di Milano: le tre persone che da oggi lavorano in Sixt hanno affrontato i normali colloqui conoscitivi, dimostrando di possedere le competenze professionali e le caratteristiche necessarie per la figura richiesta, tra cui la perfetta conoscenza della lingua inglese. Oltre ai percorsi formativi dedicati a tutti i dipendenti, Sixt ha organizzato per i nuovi arrivati anche un corso di lingua italiana. Sixt è ancora alla ricerca di nuovo personale, e non è escluso che nelle prossime settimane possano essere assunte altre figure provenienti sempre dall’Ucraina, se dimostreranno di possedere le competenze che l’azienda richiede.

Sixt e le nuove assunzioni di personale proveniente dall'Ucraina

LE DICHIARAZIONI “Aiutare le persone che si trovano in condizione di emergenza, come il conflitto in Ucraina, coinvolgendole nel nostro programma di assunzioni è stata una scelta naturale. Così come avviene per tutti i collaboratori, intendiamo dare a queste persone la possibilità di crescere in una realtà dinamica affinché possano arricchire il proprio bagaglio professionale e valorizzare le proprie qualità. Ci auguriamo che queste persone possano trovare in Italia una rinnovata tranquillità”, ha dichiarato Massimiliano Maini, Vice President & Managing Director di SIXT Italia.

Massimiliano Maini, vice presidente Sixt Italia

“Diamo il benvenuto a queste tre persone nel nostro team certi che, non solo potranno integrarsi perfettamente e intraprendere un proficuo percorso di crescita professionale, ma che contribuiranno allo sviluppo di SIXT in Italia e a confermare lo spirito di internazionalità del nostro marchio”, ha aggiunto Angelo Ghigliano, Vice President & Managing Director di SIXT Italia, Responsabile per Operation, Fleet, Performance & Skills, Sales e Marketing.

Angelo Ghigliano, vice presidente Sixt Italia

“Se all’inizio della guerra la priorità era trovare un alloggio per i profughi in fuga dall’Ucraina, adesso i bisogni sono cambiati o, meglio, sono diventati più complessi. Il protrarsi del conflitto e l’assenza di una prospettiva realistica di rientro per chi si è rifugiato in Italia e nel resto d’Europa rende fondamentale l’avvio di percorsi di integrazione che non possono che partire dal superamento dello scoglio linguistico e dall’inserimento lavorativo. Ci stiamo organizzando per offrire corsi d’italiano, ma per la questione lavoro non può che essere affrontata con uno sforzo corale di tutta la città e delle sue componenti. Auspichiamo che gli operatori privati presenti sul territorio milanese seguano l'esempio di Sixt - una delle prime aziende a offrire la propria disponibilità - e si dimostrino solidali e generosi”, ha concluso Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 28/06/2022