La MV Agusta Superveloce Ago all'asta per aiutare l'Ucraina. E il prezzo vola

La MV Agusta Superveloce Ago numero uno va all'asta per il fondo UNICEF dedicato alla guerra in Ucraina. E il prezzo schizza in alto

Vi ricordate la MV Agusta Superveloce Ago? Si tratta della moto in edizione limitata dedicata al 15 volte campione del mondo Giacomo Agostini. In quel di Schiranna ne realizzeranno giusto 311 esemplari – tanti quante le gare vinte dal Campione – ma la numero 1/311, già uscita dalle linee di montaggio, andrà presto all'asta da Bonhams per il fondo UNICEF in sostegno alla guerra in Ucraina.

L'ASTA Si terrà il 24 giugno prossimo al Goodwood Festival of Speed l'asta Bonhams con protagonista la MV Agusta Superveloce Ago. La moto, il cui prezzo al pubblico è a partire da 32.100 Euro, per l'occasione sembra alzare di molto l'asticella. Tutto più che giustificato, visto il lodevole intento. Si tratta della numero 1, che inaugura il modello e celebra il 1° titolo mondiale del Campione – così funziona anche per le altre 14, ognuna dedicata a un titolo – con tanto di kit racing e autografo sul serbatoio di Giacomo Agostini in persona.

IL VALORE Va da sè che una Superveloce Ago non può che valere una fortuna. Ma per rincarare la dose MV Agusta ha pensato bene di rendere il piatto più ricco, con una experience speciale: il fortunato acquirente, infatti, si aggiudicherà anche una cena a Bergamo con Agostini, una visita al museo privato e un servizio fotografico speciale col Campione. Tutto questo ha un prezzo (stimato): tra 70.000 e 100.000 Sterline, vale a dire tra gli 80 e i 116.000 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/06/2022