MV Agusta: la prossima F4? Costerà il doppio delle rivali. Parola del CEO

Dopo l'ultima one-off esclusivissima di MV Agusta, la Superveloce Testalarga, oggi torniamo a parlare della Casa di Schiranna chiamando in causa un nome storico. F4. La supersportiva italiana potrebbe infatti tornare in una nuova veste, ancor più esclusiva rispetto al passato. Parola di Timur Sardarov, CEO di MV.

UNICA Anche se la nuova F4 è ancora in fase di progettazione a Schiranna sanno che dovrà rispondere a esigenze ben precise. L'obiettivo è renderla capace di guardare al futuro come ha fatto la precedente generazione, grazie a linee senza tempo. “La F4 era davvero unica quando è uscita. Vogliamo che quell'unicità guardi avanti cinque anni e non è molto facile. Devi progettare qualcosa di tecnologicamente superiore, non solo con ciò che è disponibile in questo momento, ma con quello che sarà disponibile tra cinque anni'', ha dichiarato Sardarov nell'intervista rilasciata a MCN.

MV Agusta F4 RR

SEMPLICEMENTE UNA MV Sardarov non ha molte perplessità per quanto riguarda l'aspetto estetico della prossima generazione di F4, mentre le valutazioni tecniche sono tutte in corso d'opera. “Per il design, non sono preoccupato. Possiamo impazzire quanto vogliamo: è MV Agusta. Ma dobbiamo stare abbastanza attenti a quale percorso scegliamo perché potrebbe variare molto quello che facciamo e quanto costa. Siamo ancora nella fase di progettazione e ci sono diverse idee tecniche che stiamo esaminando. Cosa dovrebbe essere la F4 è ancora in fase di discussione, quando la F4 è apparsa è stata la rinascita delle moto sportive. Tutti volevano avere una hyperbike ai tempi. Ora il cliente è diverso, l'ispirazione è diversa, e ciò che dovrebbe essere la F4 non è ristretto alla mentalità di una moto sportiva, ma qualcosa per la quale la gente, vedendola, esclami 'Wow, è esattamente quello che voglio'''.

MV Agusta F4 RC

COME SARÀ Per quanto riguarda la motorizzazione della prossima F4, pare Sardarov abbia parlato di un nuovo motore da oltre 1.000 cc. “Lo sviluppo – del motore, ndr – deve rimanere al di sopra della concorrenza. È un investimento molto costoso. Tra questo crocevia di elettrico e combustione, non sono preoccupato per le normative. Devi solo scegliere il tuo percorso con molta attenzione e come intendi farlo.

PREZZO SUPER MV Agusta è un marchio premium ma nelle intenzioni del CEO sembra che la F4 possa aprire un nuovo filone di supersportive ancor più esclusive. ''Il mercato di queste moto è piccolo perché l'ipotetica nuova F4 costerà il doppio di qualsiasi concorrente vicina. E per noi deve anche superarli. Ha bisogno di elettronica, motore, cambio e tutte le sensazioni e le emozioni che giustifichino il prezzo.

01/06/2022